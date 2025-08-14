Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 14 August 2025, ora 01:10
96 citiri
Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei
Ousmane Dembele. Foto: Facebook / PSG

Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câștigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham.

Atacantul Ousmane Dembélé a fost desemnat “Jucătorul Meciului” de către Grupul de Observatori Tehnici al UEFA, care a declarat despre prestația atacantului de la PSG: „A condus superb linia de atac, exact ceea ce avea nevoie echipa sa după ce a fost condusă cu 2-0. El a inițiat remarcabila revenire, oferind o pasă decisivă pentru golul egalizator, care a asigurat echipei PSG avansul către loviturile de departajare.”

La finalul partidei de la Udine, a avut loc ceremonia de premiere. După ce și-au primit medaliile cei de la Tottenham, a venit rândul câștigătorilor, iar ultimul care a ajuns în fața președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, a fost evident căpitanul Marquinhos, care a primit trofeul și l-a ridicat înainte de a se îndrepta spre colegii săi pentru a sărbători victoria.

„Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
„Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
Atacantul echipei PSG, Ousmane Dembélé, a declarat la Canal+, după miracolul de miercuri împotriva formaţiei Tottenham, că el şi colegii săi vor să câştige şi alte trofee. „A fost...
"Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham
"Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham
Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a declarat după ce formaţia sa a câştigat Supercupa Europei că parizienii au avut încredere în portarul Lucas Chevalier şi că echipa a arătat că are...
#Supercupa Europei, #Ousmane Dembele, #psg, #tottenham , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: actele de divort au fost semnate! Ce i-a luat fostului sot, dupa ce a inselat-o
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurentiu Reghecampf, ajuns in Sudan: "Pleaca de acolo urgent! Inseamna moarte"

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
  2. Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei
  3. "Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham
  4. Revenire spectaculoasă în Supercupa Europei. Ce a făcut Tottenham, fără Drăgușin, în fața lui PSG
  5. Echipa unui internațional român, exclusă din toate competițiile. Decizie-șoc în Franța
  6. Craiova și-a aflat adversara din playoff-ul Conference League. Cu cine se vor lupta pentru o calificare istorică în faza principală
  7. România visează în continuare la Mondiale, după o calificare superbă, într-o grupă cu Ungaria
  8. Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi
  9. Marcus Rashford, atac la adresa lui Manchester United după ce a plecat la Barcelona
  10. Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1