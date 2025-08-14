Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei

Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câștigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham.

Atacantul Ousmane Dembélé a fost desemnat “Jucătorul Meciului” de către Grupul de Observatori Tehnici al UEFA, care a declarat despre prestația atacantului de la PSG: „A condus superb linia de atac, exact ceea ce avea nevoie echipa sa după ce a fost condusă cu 2-0. El a inițiat remarcabila revenire, oferind o pasă decisivă pentru golul egalizator, care a asigurat echipei PSG avansul către loviturile de departajare.”

La finalul partidei de la Udine, a avut loc ceremonia de premiere. După ce și-au primit medaliile cei de la Tottenham, a venit rândul câștigătorilor, iar ultimul care a ajuns în fața președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, a fost evident căpitanul Marquinhos, care a primit trofeul și l-a ridicat înainte de a se îndrepta spre colegii săi pentru a sărbători victoria.

Ads