Revenire spectaculoasă în Supercupa Europei. Ce a făcut Tottenham, fără Drăgușin, în fața lui PSG

Paris Saint Germain a câștigat finala Ligii Campionilor FOTO X UEFA

PSG este supercampioana Europei. Parizienii s-au impus la lovituri de departajare în faţa echipei Tottenham - 2 -

Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat în extremis la 2-2 şi apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deţinătoarea trofeului Ligii Europa, iar PSG este câştigătoarea Ligii Campionilor.

Cu Chevalier titular în poartă după „exilarea” lui Donnarumma, parizienii au ratat prima lor şansă la Udine prin Kvaratskhelia, în minutul 8. Minutul 23 a adus şi întâia ocazie importantă a Supercupei, la şutul lui Richarlison, scos de Chevalier. Londonezii au deschis scorul în minutul 39, când Romero a trimis în careu, Palhinha a şutat şi Chevalier a respins cu un reflex incredibil, dar mingea a ajuns la Van de Ven care a înscris.

După pauză, Tottenham şi-a majorat avantajul în minutul 48, prin căpitanul Romero, argentinianul marcând cu o lovitură de cap, şi cu ajutorul portarului Chevalier. După cinci minute, Danso a trecut pe lângă 3-0, iar în minutul 66, Barcola a înscris pentru PSG, dar reuşita a fost anulată pentru un ofsaid la Fabian Ruiz. Elevii lui Luis Enrique au marcat totuşi, în minutul 65, când sud-coreeanul Kang-In Lee a şutat pe jos, de la marginea careului, şi a redus din diferenţă. Tottenham s-a retras, iar parizienii au egalat în al patrulea minut de prelungire, prin Goncalo Ramos, din centrarea lui Dembele.

La 2-2 după 90 de minute, meciul a fost decis direct de loviturile de departajare. Solanke a transformat primul, pentru Tottenham, apoi Vitinha a trimis pe lângă poartă. Bentancur a făcut 2-0 pentru londonezi, iar Goncalo Ramos a înscris şi el pentru 2-1. Chevalier a apărat şutul lui Van de Ven, pentru ca Dembele să egaleze la 2. Tel a trimis pe lângă poartă şi Kang-In Lee i-a adus pe parizieni în avantaj, 3-2. Pedro Porro i-a menţinut pe englezi în joc, dar Nuno Mendes a înscris, PSG s-a impus cu 4-3 la penalti-uri şi echipa lui Luis Enrique a cucerit prima Supercupă a Europei din istorie, după cea pierdută în 1996.

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery (Kang-In Lee 68), Vitinha, Doue (Goncalo Ramos 77) – Barcola (Mbaye 68), Dembele, Kvaratskhelia (Fabian Ruiz 60). ANTRENOR: Luis Enrique

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Bentancur, Palhinha (A. Gray 72), Pape Sarr (Bergvall 90) – Spence, Richarlison (Solanke 72), Kudus (M. Tel 79). ANTRENOR: Thomas Frank

Cartonaşe galbene: Barcola 55, Pacho 58, Dembele 90 / Richarlison 53, Danso 62

Arbitri: Joao Pinheiro – Bruno Jesus, Luciano Maia (toţi din Portugalia) – Elchin Masiyev (Azerbaidjan)

Arbitru VAR: Tiago Martins (Portugalia)

