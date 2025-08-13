PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 13 August 2025, ora 08:15
137 citiri
PSG şi Tottenham își dispută în această seară Supercupa Europei FOTO X UEFA Champions League

Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine.

La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.

Echipe probabile:

Paris Saint-Germain: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Antrenor: Luis Enrique

Tottenham Hotspur: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bentancur, Palhinha - Kudus, Sarr, Odobert - Richarlison. Antrenor: Thomas Frank

Meciul va fi arbitrat de portughezul João Pinheiro, care va fi ajutat la cele două linii de Bruno Jesus şi Luciano Maia.

Rezervă va fi azerul Elchin Masiev, iar în camera VAR se va afla portughezul Tiago Martins.

Deţinătorii Cupei Campionilor Europeni/Liga Campionilor au câştigat 29 din cele 49 de ediţii ale Supercupei UEFA.

Câştigătorii Cupei UEFA/UEFA Liga Europa au câştigat opt din cele 25 de finale de când Cupa Cupelor a fost desfiinţată în 1999 - cu toate acestea, de la Zenit în 2008, singurul club care nu este campion european care a reuşit acest lucru este Atlético de Madrid, în 2010, 2012 şi 2018.

Udine va fi cea de-a 13-a localitate care va găzdui Supercupa UEFA de la schimbarea sediului său pe termen lung de la Monaco, după Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapesta (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Atena (2023) şi Varşovia (2024).

Partida va fi transmisă în România pe DigiSport şi PrimaSport.

