"Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham

Supercupa Europei: Marquinhos – Sunt mândru. Ăsta e PSG!

Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a declarat după ce formaţia sa a câştigat Supercupa Europei că parizienii au avut încredere în portarul Lucas Chevalier şi că echipa a arătat că are valoare.

„Sunt mândru. Nu ne-am pregătit prea mult, dar fotbalul nu înseamnă doar aspectul fizic, ci şi aspectul mental, tactic. La 2-0, Tottenham deja se apăra, ne-au aşteptat şi e periculos când aştepţi aşa pe PSG. Am făcut schimbări care ne-au ajutat. Gonçalo Ramos a intrat foarte bine; aveam nevoie de un număr nouă pentru a înscrie.

Apoi, la loviturile de departajare, am avut încredere în Lucas [Chevalier]. Îl cunoşteam. Abia a sosit, dar era timpul să-şi arate valoarea. Suntem foarte fericiţi pentru că a făcut-o. Şi executanţii noştri de lovituri de pedeapsă au făcut o treabă foarte bună. Ăsta este PSG! Trebuie să menţinem presiunea asupra lui Lucas.

Este un portar de top, este capabil de asta. A demonstrat-o”, a declarat Marquinhos după victoria lui PSG în Supercupa Europei.

