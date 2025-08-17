Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant

Echipa bavareză Bayern München a câștigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.

Pe MHP Arena, în fața fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane. Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Díaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.

Bayern München s-a impus cu 2-1 în finala Supercupei Germaniei, cucerind trofeul pentru a 11-a oară în istorie.

Luis Díaz a ajuns la Bayern în această vară după trei ani petrecuți la Liverpool.

