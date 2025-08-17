Meciul Bayern - Stuttgart a stabilit supercampioana Germaniei. Echipa care a luat trofeul pentru a 11-a oară

Duminica, 17 August 2025, ora 09:16
Bayern a câștigat Supercupa FOTO Bayern
Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.
Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane.
Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Diaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.
Bayern Munchen s-a impus cu 2-1 în finala Supercupei Germaniei, cucerind trofeul pentru a 11-a oară în istorie.
