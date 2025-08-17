Meciul Bayern - Stuttgart a stabilit supercampioana Germaniei. Echipa care a luat trofeul pentru a 11-a oară

Autor: Teodor Serban
Duminica, 17 August 2025, ora 09:16
111 citiri
Meciul Bayern - Stuttgart a stabilit supercampioana Germaniei. Echipa care a luat trofeul pentru a 11-a oară
Bayern a câștigat Supercupa FOTO Bayern

Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.

Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane.

Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Diaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.

Bayern Munchen s-a impus cu 2-1 în finala Supercupei Germaniei, cucerind trofeul pentru a 11-a oară în istorie.

Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
Echipa bavareză Bayern München a câștigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1. Pe MHP Arena, în fața fanilor de la...
Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
Echipa engleză Tottenham a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Burnley, în prima etapă din Premier League. Cu Radu Drăguşin încă accidentat, echipa lui Thomas Frank...
#Supercupa Germaniei, #Bayern Munchen, #VfB Stuttgart, #echipa, #trofeu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
VIDEO Ungurii ne-au huiduit imnul: nu s-au putut abtine la startul meciului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meciul Bayern - Stuttgart a stabilit supercampioana Germaniei. Echipa care a luat trofeul pentru a 11-a oară
  2. Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open
  3. Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
  4. Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit
  5. Petrolul - Hermannstadt, meci decis de un gol marcat pe final. Sibienii, fără victorie în Superliga
  6. Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!
  7. Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe
  8. Șumi, ce ai făcut? Gafă impardonabilă a antrenorului în trafic. Riscă să își piardă permisul
  9. S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital
  10. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate