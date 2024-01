Supercupa Italiei: meciul dintre Inter și Napoli a fost decis de un gol marcat în minutul 90+1 VIDEO

Echipa Inter Milano a câştigat luni seara, la Riad, Supercupa Italiei la fotbal, după ce a învins în finală pe Napoli, scor 1-0.

La Riad, pe stadionul Al-Awwal Park, Inter a avut prima ocazie în faţa campioanei, Napoli. Dimarco a lovit bara în minutul 15, iar Lautaro Martinez a avut un gol anulat în minutul 38. Echipa lui Walter Mazzari şi-a trecut în cont prima ocazie mare abia în minutul 51, prin Kvaratskhelia, dar a rămas în zece din minutul 60, când Giovanni Simeone a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat.

Inter a lovit decisiv în minutul 90+1, când Pavard a pasat şi Lautaro Martinez a înscris golul victoriei pentru formaţia antrenată de Simone Inzaghi.

Inter Milano s-a impus cu 1-0 şi a câştigat pentru a opta oară Supercupa Italiei.

1-0 INTER.

LAUTARO MARTINEZ WITN THE WINNING GOAL IN THE CUP FINAL VS NAPOLI IN MINUTE 91!!!!!!!!!!! !! HUGE MOMENT!!!!!!!!!!! !!!!! 🌟🇦🇷

NAPOLI 0-1 INTER MILAN

pic.twitter.com/L1YIuZT5ss