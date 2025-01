Carlo Ancelotti, devastat după seara de coșmar cu Barcelona. Mesajul din vestiar pentru jucători

Echipa FC Barcelona a câştigat duminică seara Supercupa Spaniei după ce a dispus de Real Madrid cu scorul de 5-2, în finala de la Jeddah.

Este a 15-a Supercupă a Spaniei cucerită de catalani în istorie.

Eșecul a produs un mic cutremur la Real Madrid, iar antrenorul Carlo Ancelotti a declarat:

”A fost o seară proastă, suntem trişti ca toţi fanii noştri. Este o dezamăgire, nu trebuie să ne ascundem, dar acesta este fotbalul. Uneori eşti capabil să câştigi şi alteori trebuie să înveţi din înfrângeri.

Trebuie să privim înainte. Ne-am apărat prost, asta a fost problema noastră, au înscris prea uşor. Le-am spus la pauză să încerce să joace fotbal pentru că în prima repriză nu am jucat fotbal.

Am jucat multe mingi lungi, dar nu asta a fost ideea. Ideea a fost să jucăm şi nu am jucat. Le-am spus că pot pierde meciuri, dar nu în modul în care am jucat noi în prima repriză”, a spus Carlo Ancelotti, citat de Marca.

Pe stadionul King Abdullah din Jeddah, în fața a 60.000 de spectatori, au evoluat echipele:

Real Madrid: Courtois - Lucas Vazquez (Asencio, 52), Tchouameni (Modrid, 64), Rudiger, F. Mendy (Fran Garcia, 76) - Valverde, Camavinga (Ceballos, 46), J. Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius (Brahim Diaz, 76).

FC Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez (Araujo, 28), A. Balde - Casado, Pedri - Lamine Yamal (Olmo, 59), Gavi (Inaki Pena, 59), Raphinha (Ferran Torres, 79) - Lewandowski.

