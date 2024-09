Adrian Mihalcea, acuze după eșecul cu Dinamo: "A fost execrabil"

Formaţia Dinamo a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a noua a Superligii.

Golul a fost marcat de Cîrjan, în minutul 32.

După meci, Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a acuzat condițiile în care s-a jucat meciul: "Terenul a fost execrabil, cu tot respectul, arăta ca un patinoar. Nu cred că ploaia l-a afectat atât de mult, dar și înainte de meci era într-o stare foarte proastă".

Adrian Mihalcea crede că echipa lui putea scoate mai mult din acest meci: "Dinamo a avut inițiativa mai mult în prima repriză, iar în a doua am controlat total partida. Am avut ocazii de gol, dar nu am reușit să înscriem. Am nevoie ca jucătorii de atac să își aducă aportul; astăzi nu au făcut-o, dar sunt convins că pe viitor o vor face. Efortul depus și dominarea mă fac să cred că rezultatele pozitive vor veni din nou.

După cum s-a desfășurat meciul, credeți că suntem bucuroși că plecăm cu un punct bun de plecare? O luăm ca pe o înfrângere, și dacă era 4-0, tot o înfrângere ar fi fost. Am avut ocazii, dar să mă gândesc că este un punct bun de plecare... nu pot. La alte meciuri poate, dar aici nu".

