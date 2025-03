Atac devastator la Mutu: "Era în sevraj"! Prunea l-a acuzat că vine băut la antrenamente

Florin Prunea l-a desființat pe Adrian Mutu, antrenorul Petrolului.

Fostul portar al Generației de Aur l-a acuzat inițial pe Mutu că petrece prea mult timp în emisiuni, în loc să stea la echipă zi și noapte.

Florin Prunea și-a întețit apoi atacurile la adresa lui Mutu. L-a acuzat că "miroase a licori" și că e un antrenor foarte slab.

În timpul carierei de jucător, Mutu își lua notițe despre antrenamente, "atunci când nu era în sevraj", a mai spus Prunea.

”Îl consider un antrenor slab, care pe unde a fost nu a făcut nimic. Un antrenor care a lăsat Rapidul pentru o brumă de bani și a plecat într-un moment în care cine făcea așa ceva în România nu mai antrena în viața lui. S-a dus și i-a păcălit pe ăia de la Baku, le-a luat banii și a luat și clauza de reziliere de vreo 400.000, dar bine le-a făcut! Și acum a venit la Ploiești, după un antrenor care a făcut treabă, Topal.

Îl văd, în schimb, un conducător foarte bun. Nu am frustrări față de el, că nu ne intersectăm. (n.r. Când era fotbalist își nota ce făcea la antrenamente, să învețe, era ok) Când avea momente de luciditate, când nu era în sevraj, da. Fotbaliștii zic de el că nu îi salută, că după meci nu vine în vestiar, se urcă în mașină și pleacă, că îi tratează cu lipsă de respect, câteodată mai și miroase a licori. Și acum ăștia de la Ploiești nu știu cum să îi zică: Hai, te rugăm frumos, pleacă!”, a spus Florin Prunea, la I AM SPORT LIVE.

