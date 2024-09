Reacția lui Chipciu după ce "U" Cluj a bătut în Giulești: "Nu poți să fii tâmpit să spui asta"

Jucătorul Alexandru Chipciu a declarat, luni seară, că Universitatea Cluj a controlat jocul cu Rapid, câştigat, scor 2-0, în Superliga.

Chipciu spune că meritul rezultatelor bune ale clujenilor îi aparţine antrenorului Ioan Ovidiu Sabău.

”E frumos să câştigi în Giuleşti, unde e presiune mare. Dar am fost inteligenţi şi am avut jocul în controlul nostru. E clar că suntem antrenaţi bine, domnul Sabău ne-a dat versatilitate. Ne gândim să o ţinem aşa meci de meci, ar fi o greşeală să facem calcule.

Suntem bine şi sper să o ţinem tot aşa, clar cu încredere şi muncă. Experienţa te face mai bun, cu siguranţă eşti mai bun dacă joci meci de meci, ajută mixul ăsta, avem echilibru, avem şi jucători tineri. A fost o bucurie când m-am dus la naţională, cu copii cuminţi, care joacă şi bine. Şi cu un antrenor fabulos...când te cheamă domnul Lucescu la naţională...”, a declarat Alexandru Chipciu.

"Am bătut toate echipele, CFR, cu FCSB am făcut egal, am bătut Sepsi, am bătut Dinamo... avem a doua apărare din campionat, lucrurile sunt bune.

Aș spune că sunt temperat în ultimul timp, dar nu poți să fii nici tâmpit, după ce ai bătut toate echipele astea, să spui că vrei să termini pe locul 6. Vrem să terminăm sus acolo, să câștigăm fiecare meci pentru că am demonstrat că putem câștiga pe orice teren", a spus Alexandru Chipciu.

