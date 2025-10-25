Chipciu a făcut din nou spectacol la interviu: "Îți vine să-ți dai cu parul în cap"

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă.

Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR.

Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj s-a încheiat 1-2, după un meci prelungit cu 21 de minute, şi gălăţenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, în timp ce Universitatea Cluj a ajuns la 17 puncte, care o plasează pe poziţia a 8-a.

Cristiano Bergodi a debutat cu o victorie pe banca „şepcilor roşii”.

La finalul partidei, Alexandru Chipciu a vorbit despre meciul neobișnuit de la Galați, cu timpul enorm de așteptare petrecut pentru validarea golurilor, despre forma actuală a echipei sale și schimbările făcute de Bergodi.

”Când câștigi, mereu e bine. E o victorie mare. Dacă pierdeam, locul 6 ne făcea cu mâna. Așa, ne menținem agățați de play-off. A fost un meci extrem de dificil. Oțelul a început foarte bine, joacă un fotbal cu intensitate, mereu a fost greu la Galați. Fără luptă, cam greu iei puncte aici.

(n.r.- Cum au fost minutele de așteptare la VAR?) Nu e problema când stai, ci când reîncepi să joci. E gheață, îmi trebuiau picioare noi ca să mai joc. Am și marcat imediat după ce am primit gol. Problema e că la primul gol eu văzusem atacantul lor și m-am gândit: `Pfai, l-am scos din ofsaid`, aveam impresia că a fost puțin mai în față decât mine.

Apoi, când au marcat ei, la 1-1, la fel, mi s-a părut că atacantul lor e puțin în fața mea, am zis că e ofsaid. Apoi, când am văzut că nu e, am zis că e foarte greu să mai marcăm. Și la ultimul, cădea casa pe noi, dacă era ofsaid iar. Pentru moralul nostru, era ceva foarte rău. Asta a fost viața azi. E greu și pentru arbitri, nici sistemul nu e unul foarte avansat.

Am avut două zile de antrenament cu dumnealui (n.r.- Cristiano Bergodi), n-a avut mult timp de făcut schimbări, s-a gândit la partea defensivă, să stăm mai compacți și chiar am stat. Noi nu jucam cu intensitatea care trebuie, poate ne propuneam obiective foarte mari și intervenea neîncrederea.

Interacțiunea cu dumnealui a fost super ok, toată lumea a vorbit foarte frumos despre dumnealui. Sunt momente în care poți controla creierul și unele în care nu-l poți controla. Sper să fiu calm și meciurile viitoare și să câștigăm.

Fericiți ar trebui să fim în general, noi ca oameni, pentru că azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona și mâine iei bătaie de la Botoșani și-ți vine să-ți dai cu parul în cap și crezi că ești cel mai slab fotbalist. Liniștit nu sunt, în fiecare zi mă gândesc să mă antrenez mai bine. Îmi place să am puțină anxietate înainte de meci, pentru că așa te poți lupta”, a declarat Chipciu.

