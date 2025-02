Alexandru Chipciu a revenit în fața microfoanelor: "M-ai dat omul meciului la mișto"

După discursul viral în care a atacat diverse teme, vorbind inclusiv despre "debilul" Călin Georgescu, Alexandru Chipciu a revenit în fața microfoanelor.

Chipciu a fost desemnat cel mai bun om al partidei Oțelul Galați - Universitatea Cluj, scor 0-1, chiar dacă fotbalistul nu crede că merita acest premiu.

"M-ai dat omului meciului la mișto, să vin eu să vorbesc...”, a comentat Chipciu.

De data aceasta, jucătorul Universității Cluj s-a referit doar la fotbal.

„A fost un meci greu, pe un teren impracticabil, era înghețat. Am controlat prima repriză, iar în a doua au venit peste noi. Sunt trei puncte importante. Am luptat eroic pe final.

Îmi pare rău că terenurile nu sunt într-o stare bună. La finalul sezonului, punctele se vor înjumătăți, dar e important să te menții acolo, sus, ajută la starea de spirit.

Va fi un play-off cum nu a mai fost până acum. Mi-aș dori să fie și Rapid în play-off, pentru că vor fi meciuri fabuloase. Am jucat multe meciuri importante și am arătat personalitate. Am bătut CFR, Rapid și, de multe ori, chiar dacă poate am fost ajutați cu Dinamo, am fost superiori multor echipe.

Singura echipă care ne-a pus probleme a fost FCSB, dar cu celelalte ne-am bătut de la egal la egal. Au fost puține ocazii clare, chiar dacă am dominat prima repriză.

Ads

Astăzi ne-au lipsit cei mai buni marcatori și avem și jucători foarte importanți pe bancă. Avem un antrenor care a lucrat foarte mult la așezarea în teren și tactică. Suntem, în mare parte, aceiași jucători de mult timp, avem relații de joc solide și stabilitate din partea conducerii. Sperăm să rămânem cât mai sus”, a declarat Chipciu la Prima Sport.

"Ne-am uitat toți la meciul FCSB-ului, o echipă puternică. Poate sunt subiectiv, pentru că am jucat acolo și am mulți prieteni, dar ne-a dat un imbold și nouă, înseamnă că nu suntem așa slabi, că ne batem cu ei. E fabulos ca o echipă romanescă să facă ce au făcut ei. E minune ce s-a reușit acolo. E bine pentru fotbalul românesc. M-aș fi bucurat să fie oricine, nu doar FCSB. Lyon e o echipă puternică, m-am uitat și eu, e pe 6 în Franța, dar orice e posibil, și noi am câștigat cu Ajax când nu credea nimeni, am bătut Chelsea", a mai spus Chipciu.

Ads