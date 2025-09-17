Marius Șumudică îl distruge pe antrenorul CFR-ului: "Trei momente șocante, îi zbura peruca aia"

Remiza surprinzătoare dintre Metaloglobus și CFR Cluj, scor 1-1, a stârnit reacții puternice, iar fostul antrenor al ardelenilor, Marius Șumudică, nu a ezitat să-l critice dur pe actualul tehnician al echipei, italianul Andrea Mandorlini.

Într-o intervenție extrem de tăioasă la Fanatik, Șumudică a vorbit despre lipsa de implicare a antrenorului în timpul meciului, deciziile tactice bizare și atmosfera haotică din cadrul clubului. Tehnicianul a folosit cuvinte grele, acuzând lipsa de profesionalism și ironizând comportamentul lui Mandorlini pe parcursul partidei.

”Eu nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR. Este incredibil Mandorlini! M-am uitat în timpul meciului, se desfășurau acțiunile și el stătea cu un carnețel în mână și scria, nu urmărea acțiunile meciului. Trebuia să pună un secund să scrie! El nota pe carnețel... Au fost trei momente șocante.

Primul, am văzut un antrenor care... Săracul, îi fugea peruca întruna. Nu am nimic cu el, nu umblu la estetic, dar să stai în minutele în care ești condus de Metaloglobus... El stătea și își nota într-un carnețel de ăla de la librărie, cred că era 1 sau 2 lei.

Al doilea moment e atunci când, în minutul 73, i-a chemat pe Păun, Biliboc și Cordea ca să-i introducă, ei se schimbă, se duc după al 4-lea arbitru și apoi el îi trimite înapoi la încălzire. Eu, dacă eram jucător, nu știu dacă mai intram. Îi cheamă din nou în minutul 82, îi introduce pe cei trei și scoate singurul atacant pe care îl avea, joacă atacant Cordea.

Încă un moment, mai era un moment de joc și el a decis să-l bage pe Deac. Pentru ce a însemnat Deac pentru CFR Cluj... Dacă nu te mai bazezi pe Deac, îi oferi un post în club și aia e. În ultimul minut parcă trăgea de timp ca să păstreze punctul cu Metaloglobus. Au fost niște decizii șocante!

Domnul nu are nicio treabă, cu tot respectul că a antrenat unde a antrenat. A avut două săptămâni de pregătire, el cunoaște foarte bine clubul, nu a venit de nicăieri. Ceea ce se întâmplă acum se datorează și staff-ului. Pleacă jucători, se schimbă, cred că au făcut 50 de transferuri! Este o lipsă totală de profesionalism!”, a declarat Șumudică, potrivit Fanatik.

