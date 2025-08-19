A plecat de la FCSB și a avut un impact imediat la noua echipă: "E prima oară când antrenorul îmi spune asta"

Universitatea Cluj a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a șasea a Superligii de fotbal, în care "șepcile roșii" au jucat cea mai mare parte a timpului în inferioritate numerică.

"U" a marcat prin croatul Dino Mikanovic (4), cu un voleu la colțul scurt, în urma unei centrări a lui Andrei Gheorghiță, fotbalistul venit de la FCSB.

Clujenii au rămas în zece oameni în min. 10, când Iulian Cristea a fost eliminat pentru fault în postură de ultim apărător la Alexandru Ișfan, care gazdele au primit doar lovitură liberă din marginea careului, deși infracțiunea s-a încheiat în suprafața de pedeapsă.

„Mă simt bine. De asta am venit aici, să prind încredere, să am minute. E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei. E normal să ai mai multe realizări. Eu, când am auzit de oportunitate, nu am ezitat. S-au făcut actele de pe o zi pe alta. E o echipă care își propune să joace fotbal. Ce pot să zic? Băieții sunt senzaționali. Băieții sunt experimentați. M-au primit bine. Îmi propun să joc cât mai mult. Îmi propun să strâng cât mai multe minute și să mă întorc pregătit la FCSB”, a spus Andrei Gheorghiță după meciul de la Ovidiu.

