"A plecat bufonul" Reacție dură după anunțul despărțirii dintre Andrei Ivan și Universitatea Craiova

Universitatea Craiova și atacantul Andrei Ivan au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

El a reușit să marcheze de 72 de ori în 308 jocuri în tricoul alb-albastru.

„Au trecut mai bine de 10 ani de când am pășit pentru prima dată în vestiarul Universității Craiova. Eram un copil cu vise mari și cu sufletul plin de speranță. Aici am crescut, aici am devenit om, fotbalist, bărbat. Aici am simțit pentru prima dată ce înseamnă dragostea necondiționată pentru un club, pentru niște culori, pentru niște oameni.

Astăzi plec. Nu pentru că așa am visat, nu pentru că așa mi-am dorit… ci pentru că, uneori, viața te pune în fața unor drumuri pe care trebuie să le accepți, chiar dacă dor", a scris Andrei Ivan pe Facebook.

Mesajul fotbalistului nu l-a impresionat pe Marian Iancu. Fostul patron de la Timișoara îl descrisese pe Ivan drept Idiotul zilei după ratarea din UTA - Craiova 3-3.

"Am avut dreptate. Meciul UTA Arad cu Craiova m-a determinat să etichetez un jucător al oltenilor ca idiotul zilei. Azi vine și confirmarea. Craiova renunță la el și câștigă în rigoare și profesionalism. Felicitări patronului Rotaru. Și-a consolidat poziția în club și totodată o asemenea decizie impune respect. Lotul ca valoare nu a pierdut nimic. Au rămas artiștii și a plecat bufonul", a scris Marian Iancu.

