Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii

Arpad Paszkany (52 de ani), omul care a finanțat CFR Cluj în perioada 2002-2017, a revoluționat clubul din Gruia.

Arpi, cum îl cunoșteau prietenii, a fost implicat în afaceri în domeniul imobiliar și IT. A fost o figură controversată, asociată uneori cu anchete și suspiciuni de corupție sau evaziune fiscală, dar nu a fost condamnat penal.

Paszkany are o relație de iubire cu Antonela Pătruț, în vârstă de 28 de ani, fostă ispită la Insula iubirii.

Cei doi își împart viața între Budapesta și Dubai, iar acum au petrecut vacanța la Marbella, alături de Cătălin și de Andra Măruță.

"Printre toate lucrurile frumoase din vacanța asta alături de familie, unul mi-a adus o bucurie aparte. O prietenie care ține de aproape 20 de ani și care continuă la fel de frumos. Arpi e genul de om pe care îl simți ca pe un frate, mereu pozitiv, mereu optimist.

Am stat împreună, am ieșit la masă, am povestit mult și ne-am bucurat de fiecare moment. Prieteniile adevărate sunt printre cele mai mari daruri ale vieții, iar eu mă simt norocos să am astfel de oameni lângă mine. Arpi, îți mulțumesc pentru omul care ești și pentru felul tău de a fi", a scris Cătălin Măruță pe Instagram.

