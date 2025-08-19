Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 20:50
470 citiri
Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii
Andra, Cătălin Măruță, Antonela Pătruț și Arpad Paszkany FOTO Instagram Catalin Maruta

Arpad Paszkany (52 de ani), omul care a finanțat CFR Cluj în perioada 2002-2017, a revoluționat clubul din Gruia.

Arpi, cum îl cunoșteau prietenii, a fost implicat în afaceri în domeniul imobiliar și IT. A fost o figură controversată, asociată uneori cu anchete și suspiciuni de corupție sau evaziune fiscală, dar nu a fost condamnat penal.

Paszkany are o relație de iubire cu Antonela Pătruț, în vârstă de 28 de ani, fostă ispită la Insula iubirii.

Cei doi își împart viața între Budapesta și Dubai, iar acum au petrecut vacanța la Marbella, alături de Cătălin și de Andra Măruță.

"Printre toate lucrurile frumoase din vacanța asta alături de familie, unul mi-a adus o bucurie aparte. O prietenie care ține de aproape 20 de ani și care continuă la fel de frumos. Arpi e genul de om pe care îl simți ca pe un frate, mereu pozitiv, mereu optimist.

Am stat împreună, am ieșit la masă, am povestit mult și ne-am bucurat de fiecare moment. Prieteniile adevărate sunt printre cele mai mari daruri ale vieții, iar eu mă simt norocos să am astfel de oameni lângă mine. Arpi, îți mulțumesc pentru omul care ești și pentru felul tău de a fi", a scris Cătălin Măruță pe Instagram.

"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
"I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
Gigi Becali a confirmat despărțirea de atacantul de 32 de ani. Jordan Gele (32 de ani) a ajuns la începutul anului 2025 la FCSB, de la Unirea Slobozia. Atacantul nu a reușit să se impună...
"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
Patronul Rapidului, Dan Șucu, și antrenorul Constantin Gâlcă au fost luați în colimator. Rapid poate profita de pe urma faptului că FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova evoluează în...
#Superliga, #CFR Cluj, #Arpad Paszkany, #Antonela Patrut , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dica in vestiar: "Nu vreau sa-l mai vad! E mare meseria asta pentru el"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senzațional! Două românce, în finala Mondialului de la Otopeni. Când e cursa pentru medalii
  2. Comentatorul sportiv Mihai Mironică, desființat: "Trebuie să fii chiar bou. A mințit publicul ani la rând"
  3. Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii
  4. David Popovici n-a rămas impasibil. Mesajul campionului român: ”Au început...”
  5. Liderul mondial, retragere de ultimă oră de la US Open. Cine e jucătoarea afectată
  6. Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu
  7. Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO
  8. OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă
  9. Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup
  10. UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație