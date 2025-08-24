Anunț oficial din partea clubului: CFR Cluj și-a prezentat noul antrenor

Andrea Mandorlini a fost numit în funcția de antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunțat, duminică, pe pagina sa de Facebook, campioana României.

"CFR-iști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal. În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru", se arată în comunicatul clubului.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria clubului.

Mandorlini a activat la CFR în două perioade, noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024.

Mandorlini îl înlocuiește la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat, joi seara, după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7, la Göteborg, în fața formației suedeze BK Häcken, în prima manșă a play-off-ului Conference League.

