Comportament halucinant la CFR Cluj: un angajat ar fi omorât o pisică neagră pentru a-i face pe plac lui Dan Petrescu

Dan Petrescu a introdus un regim strict la CFR Cluj în cele patru mandate ale sale. Antrenorul ar fi dus superstițiile la extrem.

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după 2-7 cu Hacken în play-off-ul Conference League.

Antrenorul este acuzat că, pe perioada ultimului său mandat, a dus la extrem superstițiile. Pentru a-i face pe plac, un angajat al clubului ar fi omorât o pisică neagră care se afla în curtea stadionului înaintea unui meci important.

Jurnalistul Remus Răureanu a povestit halucinantul incident: "Ce voiam să mai spun despre Petrescu... am văzut că a comentat și Daniel Stanciu, că a zis că nu a promovat tineri niciodată, așa este. Plus că el a întreținut la CFR Cluj o atmosferă de superstiție, de Evul Mediu de multe ori. Și fotbalul de Evul Mediu. Mi-a povestit cineva că, la un moment dat, înaintea unui meci important, găsiseră o pisică neagră pe la stadion. Și Petrescu a zis: Astăzi pierdem sigur!. Și ca să îi facă pe plac, un angajat al clubului a urmărit și a omorât pisica!

Doar i-a spus: Mister, am omorât pisica aia, am prins-o și totul e în regulă acum, putem să câștigăm", a dezvăluit jurnalistul.

