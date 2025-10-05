Întoarcere de scor în meciul dintre CFR Cluj și Hermannstadt. Cum s-a terminat partida

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 17:07
Louis Munteanu a arătat tricoul către camere FOTO Facebook CFR Cluj

Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 12-a din Superligă.

Clujenii au trimis primul şut pe poartă în minutul 1, când Căbuz a respins la Emerllahu. Însă scorul a fost deschis de oaspeţi, prin Dragoş Albu, în minutul 10. Gazdele au egalat în minutul 24, prin Louis Munteanu, care a lovit bara apoi, în minutul 45. Tot Munteanu a fost la originea golului victoriei echipei gazdă, pasându-i lui Emerllahu, care a înscris în minutul 55.

Sibienii au trecut pe lângă egalare în minutul 80, când Stancu a trimis peste poarta goală, şi CFR Cluj – FC Hermannstadt a fost 2-1, a doua victorie stagională a clujenilor.

Elevii lui Mandorlini sunt pe locul 11, cu 12 puncte, iar Hermannstadt este pe 13, cu 10 puncte.

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Aly Abeid – Fică (Korenica 61), T. Keita, Emerllahu (Cernigoi 85) – Al. Păun (Djokovic 62), L. Munteanu (Slimani 85), Biliboc (V. Kun 75). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic, K. Ciubotaru (L. Stancu 76) – Dr. Albu (Kujabi 61), A. Ivanov, Jair (Biceanu 61) – S. Buş (A. Chiţu 75), Gjorgjievski (Neguţ 61). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

Cartonaşe galbene: - / Dr. Albu 31

Arbitri: Horia Mladinovici - Cosmin Vatamanu, Mihăiţă Necula

Arbitri VAR: Iulian Dima – Andrei Antonie

#Superliga, #CFR Cluj, #Hermannstadt, #Louis Munteanu , #stiri fotbal
