Revenire de senzație la CFR Cluj: cine va fi noul președinte al clubului

Iuliu Mureșan (71 de ani) este, începând de astăzi, noul președinte al clubului CFR Cluj! Omul care a condus clubul timp de 17 ani revine oficial în Gruia, la 5 ani de la despărțirea de formația ardeleană.

După plecarea lui Cristi Balaj din funcția de președinte, patronul Ioan Varga a analizat mai multe opțiuni, iar în final a bătut palma cu Mureșan, cel care a fost considerat cea mai bună alegere pentru perioada dificilă prin care trece clubul.

„M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Sunt foarte fericit și am încredere că va face treabă excelentă, așa cum a făcut și în trecut”, a declarat Nelu Varga pentru GSP.ro.

Iuliu Mureșan a fost președinte la CFR Cluj între 2001 și 2018, perioadă în care, alături de Arpad Paszkany, a contribuit decisiv la ascensiunea clubului. Sub conducerea sa, CFR a câștigat 8 trofee, inclusiv titluri de campioană și Cupe ale României. Ultima experiență în fotbal a avut-o la Dinamo, unde a activat până în mai 2022.

CFR Cluj, în criză de formă. Mureșan vine într-un moment delicat

Formația din Gruia are un sezon slab până acum. După 12 etape, CFR ocupă doar locul 11 în Superligă, cu 13 puncte, la 6 puncte distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul Galați. Echipa a fost eliminată din cupele europene, și-a schimbat antrenorul, iar tensiunile interne au fost evidente.

Veste bună pentru jucători: au fost plătite salariile restante

În paralel cu revenirea lui Iuliu Mureșan, Nelu Varga a început să regleze situația financiară. Patronul a achitat în ultimele zile toate datoriile către terți și a plătit un salariu către jucători, urmând ca în perioada imediat următoare să achite și al doilea salariu, pentru ca echipa să fie la zi cu plățile.

Obiectiv: calificarea în play-off și relansarea luptei la vârf

Cu Mureșan președinte și Mandorlini pe bancă, CFR Cluj speră să revină în lupta pentru primele poziții ale Superligii. Urmează meciuri cruciale în încercarea de a reduce distanța față de locurile de play-off și de a reface moralul unei echipe aflate în declin.

