Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 26 August 2025, ora 13:12
Louis Munteanu FOTO Facebook CFR Cluj

Patronul echipei CFR Cluj a făcut lumină în cazul Louis Munteanu, jucător care a refuzat să facă deplasarea la Galați și nu s-a prezentat la antrenamente.

Louis Munteanu a pus pe jar întreg clubul, după ce a refuzat să mai intre în programul echipei. Atacantul cotat la multe milioane de euro, și care a fost pe punctul de a pleca din Gruia, a fost însă rapid acoperit de patronul Nelu Varga.

Într-o încercare de a detensiona atmosfera, Varga a spus că Munteanu a plecat de la echipă cu acceptul lui.

„El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club.

Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă și de mâine e din nou la echipă”, a spus Ioan Varga pentru GSP.ro.

Reacție dură după o nouă umilință suferită de CFR Cluj: "Petardele etapei! Patronul Varga e un bișnițar găunos"
Reacție dură după o nouă umilință suferită de CFR Cluj: "Petardele etapei! Patronul Varga e un bișnițar găunos"
A fost dezastru la Galați pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Oțelul Galați a învins-o fără drept de apel pe CFR Cluj, cu scorul de 4-1 (2-0), duminică, pe...
Louis Munteanu i-a sunat pe șefii de la CFR. Decizia luată de atacant, în scandalul momentului
Louis Munteanu i-a sunat pe șefii de la CFR. Decizia luată de atacant, în scandalul momentului
Atacantul Louis Munteanu a refuzat, după înfrângerea cu 7-2 din Suedia, cu Hacken, să se mai prezinte la antrenamentele echipei. Asta în condițiile în care și antrenorul principal Dan...
#Superliga, #CFR Cluj, #Louis Munteanu, #Nelu Varga , #CFR Cluj
