Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă

Patronul echipei CFR Cluj a făcut lumină în cazul Louis Munteanu, jucător care a refuzat să facă deplasarea la Galați și nu s-a prezentat la antrenamente.

Louis Munteanu a pus pe jar întreg clubul, după ce a refuzat să mai intre în programul echipei. Atacantul cotat la multe milioane de euro, și care a fost pe punctul de a pleca din Gruia, a fost însă rapid acoperit de patronul Nelu Varga.

Într-o încercare de a detensiona atmosfera, Varga a spus că Munteanu a plecat de la echipă cu acceptul lui.

„El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club.

Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă și de mâine e din nou la echipă”, a spus Ioan Varga pentru GSP.ro.

