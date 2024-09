Nelu Varga e supărat că nu a umilit FCSB-ul: "Trebuia să mergem peste ei"

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a noua a Superligii, în care a condus cu 2-0.

Au marcat: L. Munteanu ’36, ’49 / Băluţă ’59, Dawa ‘88.

Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, e nemulțumit că echipa sa a jucat defensiv în partea a doua, reproșându-i această tactică lui Dan Petrescu. Finanțatorul echipei din Gruia și-ar fi dorit să câștige la scor meciul cu FCSB.

"Nu am înțeles de ce am băgat atâția fundași, de ce am jucat atât de defensiv. Trebuia să mergem peste ei și să le dăm 3-4.

Nu înțeleg de ce am fost defensivi în partea a doua. Ne mersese foarte bine pe atac, nu mai știau de ei.

Per total însă, sunt mulțumit de joc. Dan Petrescu are jucători cu care să facă performanță", a spus Nelu Varga pentru fanatik.

Patronul e încântat de fotbalistul care a marcat cele două goluri ale echipei clujene.

"Louis Munteanu e un fotbalist formidabil. Sunt convins că va marca foarte multe goluri. Este un golgeter pur sânge. știam că Louis Mutneanu va rupe plasele adversarilor, sunt convins că va fi și la națională. E cel mai bun transfer din ultimii cinci ani", a mai declarat el.

