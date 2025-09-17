CFR Cluj a adus încă un jucător! Mijlocașul brazilian a semnat cu echipa din Gruia

Clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat pe mijlocașul brazilian Mateus Peloggia, a anunțat gruparea din Gruia, marți seara, pe pagina sa de Facebook.

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul echipei Taubaté.

Fotbalistul (1,85 m) are și cetățenie italiană.

Clujenii i-au achiziționat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes) și pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna) și pe algerianul Islam Slimani (Westerlo), dar s-a și despărțit de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

Ads