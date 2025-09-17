CFR Cluj a adus încă un jucător! Mijlocașul brazilian a semnat cu echipa din Gruia

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 09:27
355 citiri
CFR Cluj a adus încă un jucător! Mijlocașul brazilian a semnat cu echipa din Gruia
Mateus Peloggia, mijlocaș CFR Cluj FOTO Facebook CFR Cluj

Clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat pe mijlocașul brazilian Mateus Peloggia, a anunțat gruparea din Gruia, marți seara, pe pagina sa de Facebook.

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul echipei Taubaté.

Fotbalistul (1,85 m) are și cetățenie italiană.

Clujenii i-au achiziționat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes) și pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna) și pe algerianul Islam Slimani (Westerlo), dar s-a și despărțit de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

Decizia de neînțeles a italianului Mandorlini: bătaie de joc la adresa lui Deac?
Decizia de neînțeles a italianului Mandorlini: bătaie de joc la adresa lui Deac?
Metaloglobus București a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-1), sâmbătă, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Debutanta Metaloglobus a...
FCSB e favorită să câștige titlul, Craiova, doar a cincea șansă! Predicție îndrăzneață, în ciuda startului dezastruos de sezon
FCSB e favorită să câștige titlul, Craiova, doar a cincea șansă! Predicție îndrăzneață, în ciuda startului dezastruos de sezon
FCSB, campioana en titre, este considerată favorită să câștige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Superliga României, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES...
#Superliga, #CFR Cluj, #mateus peloggia, #taubate , #CFR Cluj
