Dan Petrescu, după meciul CFR-ului cu revelația Unirea Slobozia: ”Am fost tot timpul eliminat”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, este mulţumit de rezultatul obţinut duminică seara de formaţia sa, 3-0 cu revelația Unirea Slobozia, dar crede că a fost eliminat prea uşor.

„Trei puncte mari pentru noi, ţinând cont că am schimbat echipa. Toţi şi-au făcut datoria, nu pot spune că a fost un jucător sub alţii. Sunt fericit pentru rezultat.

Sunt dezamăgit puţin de eliminare pentru că în Europa şi oriunde am antrenat nu am fost eliminat, în România am fost tot timpul eliminat. Toţi antrenorii din lume sunt agitaţi, ar fi numai cartonaşe roşii! Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru. Numai pe capul meu a stat. Despre gol anulat, dacă nu era ofsaid, poate vorbeam de un alt rezultat.

Le-am spus jucătorilor că avem două finale, astăzi şi joi. Prima am câştigat-o! Louis Munteanu a dat două goluri. El trebuie să rămână liniştit, dacă vrea să ajungă mare trebuie să fie concentrat şi liniştit. Merită felicitări pentru cele două goluri. Lista e cam mică pentru UEFA, bine că nu am avut azi accidentări. Ar fi fantastic să reuşim calificarea”, a declarat Dan Petrescu.

Echipa CFR Cluj a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a cincea a Superligii.

