Dan Petrescu, un car de nervi după eșecul cu Universitatea Craiova. Pe cine a dat vina "Bursucul"

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminică seară, după partida cu Universitatea Craiova, scor 0-2, că eliminarea a schimbat tot meciul.

”În prima repriză am jucat foarte bine, ţinând cont că am schimbat 10 jucători. A venit acel cartonaş roşu care a schimbat tot meciul. Primul galben inexistent, al doilea putea să dea şi galben şi roşu. Dar având în vedere că nu a vrut, era de ajuns un galben. Cu 3 zile înainte de meci, am întrebat cine ne arbitrează, dar ştiam dinainte. Nu înţeleg de ce cu Universitatea Craiova e delegat mereu acelaşi arbitru. De aia am avut acea reacţie, nervii. Nu se poate să ne arbitreze acelaşi arbitru de 7 ani, când jucăm cu Craiova. Pe final, norocul n-a fost de partea noastră, am avut şi bară, şi ocazii. Sunt mulţumit de jucători, de atitudinea lor”, a spus Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a treia a Superligii. Golurile au fost marcate de Koljic ’51 şi Mitriţă ‘90+6.

Arbitrul Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Kamara în minutul 45.

Ads