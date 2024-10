Caz șocant în fotbalul românesc: un jucător de la CFR Cluj a sărit să-l bată pe Dan Petrescu!

Dan Petrescu e un antrenor extrem de exigent și de multe ori are tendința de a exagera.

Antrenorul lui CFR Cluj a avut relații tensionate de-a lungul timpului cu anumiți fotbaliști. Este și cazul portarului lituanian Giedrius Arlauskis (36 de ani).

Dan Petrescu a lucrat cu Arlauskis în repetate rânduri, atât la Unirea Urziceni, cât și la CFR Cluj. Relația dintre cei doi a fost mereu tensionată.

Totul a explodat după un meci la finalul căruia Dan Petrescu a spus că "azi am jucat fără portar".

Arlauskis a dezvăluit că a mers peste Dan Petrescu: „După meci, Petrescu a zis: Băi, azi am jucat fără portar». Mamă, mi s-a urcat sângele la cap când am auzit. Am intrat în vestiar, am dat cu piciorul în ușă și am țipat: Petrescule, unde ești?. Am sărit să-l bat pe Petrescu. S-a închis la el la birou. Niciodată nu m-a halit și nici eu pe el", a dezvăluit Giedrius Arlauskis, conform sport.ro.

