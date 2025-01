Declarație "epică" după meci: ”M-au înjurat de familie, dar accept de la fanii lui Dinamo!”

Dinamo București a terminat la egalitate cu liderul Universitatea Cluj, 0-0, vineri seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a avut ocazii clare de gol prin Cătălin Cîrjan (14), Andrei Mărginean (80) și Antonio Bordușanu (89).

U a irosit mari șanse de gol prin Vladislav Blănuță (55) și Ovidiu Bic (57).

Dinamo a ajuns la zece meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și cinci egaluri.

U nu a pierdut de cinci etape, în care are trei victorii și două egaluri.

Alexandru Chipciu a surprins din nou la declarțaiile de după meci:

”Cred că meritam să câștigăm la ocaziile pe care le-am creat, dar și maniera. Sunt mândru cum am arătat ca echipă, nu cred că a venit echipă aici și să îi domine așa. Îmi doream să văd meciul ăsta cum suntem noi ca echipă, pe un teren greu.

Am arătat personalitate, și dacă pierdeam, nu îmi părea rău. E greu să controlezi mingea pe acest teren, degajezi ca la rugby, cred că ar trebui să rămână stadion de rugby, îmi pare rău că cei de la Dinamo nu au putut juca pe Arenă.

Am construit atâtea stadioane și terenurile sunt vai de ele. Am venit târziu aseară, aveam teama că nu vom arăta bine, dar am arătat bine. Am suferit prima repriză la ritm, dar ăsta e fotbalul.

(n.r. De ce crezi că te-au înjurat fanii lui Dinamo?) De ce cred... i-am supărat de-a lungul timpului cu ce am realizat la FCSB. Dar e normal... au fost injurii de familie, de nevastă, dar e parte din joc. Dar când vin de la fanii lui Dinamo... nu îmi place, dar le accept.

La astfel de meciuri simți nebunia aia din fotbal, pentru astfel de meciuri trăiesc și sper să le trăiesc în continuare. Sunt coleg de cameră cu Nistor, ne înțelegem foarte bine, dar în timpul meciului normal că e reproșăm, nu doar cu el, așa progresăm. Dar strict faze de joc, nu injurii.

Într-un asemenea sistem de campionat, unde se înjumătățesc punctele, să faci calcule e păcat. Mai sunt 17 etape. Nu are rost să ne uităm la calcule. Cel mai important e să prindem play-off-ul. Și să arătăm ca azi.

Dacă arătăm ca azi și terminăm pe 12, nu mă supăr. Important e să simți că domini. Sabău a fost un mare jucător, probabil a simțit asta și asta ne imprimă. Să ne gândim la campionat... e departe”, a spus Alex Chipciu.

