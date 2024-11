Fotbalistul de la CFR Cluj care e "distrus" psihic: "N-am dormit două ore legate"

Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Gloria Buzău, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii.

Scorul a fost deschis târziu, în minutul 67, de oaspeţi, prin Virgiliu Postolachi. Acesta a fost unicul gol al întâlnirii, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 şi, cu 23 de puncte, se află pe locul al doilea în clasament. Gloria Buzău rămâne cu 13 puncte şi ocupă locul 14.

Ciprian Deac a fost titular și a fost înlocuit în minutul 62 cu Louis Munteanu. Fotbalistul și-a explicat gestul din Cupa României, de la meciul cu FC Argeș, când a dat cu banderola de pământ când a fost schimbat.

„Vreau să-mi cer scuze față de toți suporterii CFR-ului. Mi-e rușine de gestul pe care l-am făcut. Nu am realizat, nu am vrut să iasă așa urât. Când am ajuns la hotel și am revăzut imaginile mi-am dat seama că nu-mi fac cinste. Îmi venea să intru în pământ de rușine.

Am așteptat acest moment 3 zile, n-am reușit să dorm 2 ore legate. Nu-mi fac cinste aceste gesturi, tot timpul am dat ultima picătură de energie pentru CFR Cluj. Am jucat tot timpul și voi juca doar cu sufletul pentru această echipă.

În orașul Cluj mă simt iubit, clujenii mi-au arătat dragoste necondiționată, mi-e rușine de acest gest. Îmi cer scuze față de toată lumea, față de copii, ar trebui să fiu un exemplu, mai ales la vârsta mea. Aceste 3 zile au fost foarte grele. Regret enorm.

În încheiere vreau să-i urez fetiței mele La mulți ani, face astăzi 10 ani și o iubesc foarte mult”, a declarat Ciprian Deac, la Prima Sport.

