Constantin Budescu explică de ce a vrut să iasă de pe teren contra liderului: ”Am venit cu autocarul, unii cu avionul...”

Universitatea Cluj a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, după o victorie cu emoții obținută în fața ''lanternei roșii'', Gloria Buzău, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă, pe Cluj Arena, în etapa a 22-a.

Gloria a deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos (35), dar ''U'' a revenit pe final și a reușit să întoarcă rezultatul din două penalty-uri transformate de Dan Nistor (84, 90+1), ambele acordate cu ajutorul arbitrajului video.

Prima lovitură de pedeapsă a fost dictată după o intervenție neglijentă a lui Mike Cestor la Artur Miranian, iar a doua după ce Alexandru Ișfan l-a plesnit peste față pe fundașul Jasper van der Werff, la o fază fixă.

De semnalat faptul că, după golul de 2-1, Constantin Budescu de la Gloria Buzău a dat semne că nu mai vrea să joace, îndemnându-și și colegii să iasă de pe teren.

”Da, este frustrant, dar nu avem ce face. Am venit aici, ne-am chinuit, am alergat degeaba, am mers atâta drum și ne-a fost luat un punct. Nu știu dacă puteau să ne dea gol din altceva decât din penalty, din ce am înțeles discutabile. Unul n-a fost deloc.

Suntem obișnuiți, să zic așa. Probabil suntem echipă mică, U Cluj e de tradiție, se bate la primul loc și poate a zis să-i mențină acolo. Trebuie să se gândească arbitrii că își bat joc de cei care fac eforturi să susțină această echipă. Am venit cu autocarul, unii cu avionul, ne-am plătit biletele ca să fim mai odihniți, iar ei vin și arbitrează de maniera asta, cu tot cu VAR”, a explicat Budescu la final.

”E viciere de rezultat, din punctul meu de vedere. Am vrut să ies afară, am jucat câțiva ani fotbal și îți bați joc de mine așa? Dacă mă iei la mișto, nu mai are rost să stau pe teren.

A zis că o să-mi dea galben și am considerat că nici galben nu merita acest arbitru să-mi dea, așa că am preferat să stau în teren”, a mai spus Budescu.

Ads