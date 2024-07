După Cristian Manea, un alt jucător se plânge de perioada petrecută la CFR Cluj: ”Am greșit”

Florin Ștefan a redevenit un jucător important, după transferul la Sepsi OSK. Acesta a marcat în partida cu Dinamo, terminată la egalitate, 1-1.

În trecut, el a fost unul dintre jucătorii care păreau să fie în echipa națională. A mers la EURO 2019, la U21, din Italia, iar apoi a ajuns la CFR Cluj.

Fundașul crede că perioada petrecută la Cluj a fost una nefastă pentru el și regretă transferul de la echipa ardeleană.

”Aici îmi găsesc liniștea. Aici am încredere. La celelalte cluburi, nu am putut să-mi demonstrez valoarea. Cred că am făcut un pas greșit că am mers la CFR Cluj”, a spus Ștefan.

Și Cristi Manea s-a plâns

După ce a semnat cu Rapid, și Cristian Manea s-a plâns de felul în care a fost tratat la CFR Cluj. Spune că a ratat prezența la EURO 2024 doar pentru că cei de acolo au decis să nu îl mai folosească în ultimele luni pentru că nu și-a prelungit contractul cu echipa.

”Nu mă interesează (n.r. - ce spun cei de la CFR că a semnat cu Rapid). Sunt supărat, normal că sunt supărat. Pentru că nu am mai jucat în ultimele meciuri (n.r. - din sezonul trecut) și am pierdut și Campionatul European. Normal că mă așteptam (n.r. - ca cei de la CFR Cluj) să mă sprijine mai mult, dar așa e în România, când expiră contractul nu mai poți juca. Normal că mă așteptam (n.r. - ca cei de la CFR Cluj) să mă sprijine mai mult, dar așa e în România, când expiră contractul nu mai poți juca.

Eu respect clubul acela, toți oamenii din jurul clubului, am fost ajutat, și eu am ajutat clubul, dar am un gust amar pentru că se putea termina altfel. Știu că multă lume mă iubește acolo, dar așa e în fotbal. Sper să joc cât mai bine aici”, a spus Cristian Manea.

