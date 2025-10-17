Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 08:36
286 citiri
Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
Robert Ilye; FOTO Csikszereda

Csikszereda și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci restanță din etapa a 5-a a SuperLigii, disputat la Miercurea Ciuc.

Pentru gazde au marcat Eppel (min. 34) și Paszka (min. 90+9, din penalty), în timp ce pentru ardeleni au punctat Cordea (min. 17) și Slimani (min. 71).

Robert Ilyeș, antrenorul Csikszeredei, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi și de rezultatul obținut în fața vicecampioanei:

„Pentru noi, rezultatul contează foarte mult pentru moralul echipei. Suntem de șase etape neînvinși, se vede că băieții au încredere. Chiar dacă am fost conduși de două ori, am reușit să revenim. Punctele cu echipele mari ne arată pe unde suntem și ne dau încredere pentru viitor”

Tehnicianul a explicat și decizia de a-l titulariza pe Eppel, autorul primului gol: „Înainte de meci, Dolny a simțit ceva și nu credea că poate duce meciul. L-am băgat pe Eppel și mă bucur că a înscris primul lui gol în campionat. A avut un joc foarte bun”.

Totuși, Ilyeș a recunoscut superioritatea adversarului: „Trebuie să recunoaștem, CFR a controlat jocul și a avut cele mai mari ocazii. Dar mă bucur pentru disciplina tactică a echipei. Fiecare jucător știe ce are de făcut, iar jocul te răsplătește la final”.

Momentul serii a venit în prelungiri, când fundașul Lorand Paszka a transformat o lovitură de la 11 metri cu o „scăriță” îndrăzneață, aducând egalarea în minutul 90+9.

Totuși, gestul său nu a fost pe placul antrenorului: „Acum, la cald, accept, dar eu când eram jucător nici în antrenament nu-mi permiteam așa ceva. Pentru mine nu se poate! Dacă rata, îl trimiteam direct la Budapesta. Nu-mi place să mă joc cu munca echipei”.

Cu acest rezultat, Csikszereda își continuă seria impresionantă de șase meciuri fără înfrângere, în timp ce CFR Cluj pierde două puncte importante.

Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Superligii. Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90+9,...
Cristi Balaj, out de la CFR Cluj! "Am decis să întrerupem relațiile"
Cristi Balaj, out de la CFR Cluj! "Am decis să întrerupem relațiile"
Mutare importantă la CFR Cluj! Președintele clubului din Gruia, Cristi Balaj, își încheie mandatul după o perioadă în care a contribuit decisiv la performanțele „feroviarilor”....
#Superliga, #csikszereda, #CFR Cluj, #Robert Ilyes, #lorand paszka , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mărturie impresionantă a campionului: "Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari și mi-a spus că asta e tot"
  2. Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
  3. Jaqueline Cristian e în semifinale! Ce s-a întâmplat cu adversara ei, Naomi Osaka
  4. Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
  5. Schimbare istorică în tenisul mondial. Ce se va întâmpla după aproape 50 de ani
  6. Victorie fantastică pentru România și calificare în sferturi la Europene. Dramatism rar contra Serbiei
  7. CFR Cluj, OUT din Europa? UEFA pregătește o sancțiune drastică BREAKING NEWS
  8. ”Zmeilor, cioflingarilor care sunt șmecherași!” Un fost internațional român cu 60 de selecții face acuzații dure
  9. Jannik Sinner le-a dat o veste proastă italienilor: ”Nu m-am decis încă, nu știu”
  10. Selecționerul Italiei, declarație șocantă: ”Voi merge chiar mai departe”