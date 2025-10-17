Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"

Csikszereda și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci restanță din etapa a 5-a a SuperLigii, disputat la Miercurea Ciuc.

Pentru gazde au marcat Eppel (min. 34) și Paszka (min. 90+9, din penalty), în timp ce pentru ardeleni au punctat Cordea (min. 17) și Slimani (min. 71).

Robert Ilyeș, antrenorul Csikszeredei, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi și de rezultatul obținut în fața vicecampioanei:

„Pentru noi, rezultatul contează foarte mult pentru moralul echipei. Suntem de șase etape neînvinși, se vede că băieții au încredere. Chiar dacă am fost conduși de două ori, am reușit să revenim. Punctele cu echipele mari ne arată pe unde suntem și ne dau încredere pentru viitor”

Tehnicianul a explicat și decizia de a-l titulariza pe Eppel, autorul primului gol: „Înainte de meci, Dolny a simțit ceva și nu credea că poate duce meciul. L-am băgat pe Eppel și mă bucur că a înscris primul lui gol în campionat. A avut un joc foarte bun”.

Totuși, Ilyeș a recunoscut superioritatea adversarului: „Trebuie să recunoaștem, CFR a controlat jocul și a avut cele mai mari ocazii. Dar mă bucur pentru disciplina tactică a echipei. Fiecare jucător știe ce are de făcut, iar jocul te răsplătește la final”.

Momentul serii a venit în prelungiri, când fundașul Lorand Paszka a transformat o lovitură de la 11 metri cu o „scăriță” îndrăzneață, aducând egalarea în minutul 90+9.

Totuși, gestul său nu a fost pe placul antrenorului: „Acum, la cald, accept, dar eu când eram jucător nici în antrenament nu-mi permiteam așa ceva. Pentru mine nu se poate! Dacă rata, îl trimiteam direct la Budapesta. Nu-mi place să mă joc cu munca echipei”.

Cu acest rezultat, Csikszereda își continuă seria impresionantă de șase meciuri fără înfrângere, în timp ce CFR Cluj pierde două puncte importante.

