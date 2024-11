Clujenii fac scandal după eșecul cu FCSB: "Nu am văzut în viața mea așa ceva"

Campioana FCSB a învins liderul Universitatea Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului.

FCSB a deschis scorul prin atacantul Daniel Bîrligea (30), cu un șut din întoarcere de la 11 metri, din pasa lui Alexandru Muși, după o minge respinsă greșit de Ovidiu Popescu.

Oaspeții și-au dublat avantajul la scurt timp după pauză, prin același Bîrligea (51), lansat de David Miculescu.

FCSB a rămas în zece jucători în minutul 73, când Adrian Șut a primit al doilea cartonaș galben, astfel că U a reușit să reducă din handicap, prin Vladislav Blănuță (85), din centrarea lui Radu Boboc.

„A fost o primă repriză foarte slabă a noastră, cel puțin finalul reprizei. Am avut câteva situații pe contraatac, dar alte lucruri mă nemulțumesc. E prima oară când joc [cu FCSB] și avem un arbitru de la București. Nimeni nu vorbește despre acest lucru, dar eu o să o fac.

Am văzut și eu aseară Rapid cu Sibiul și am avut fază de penalty cum au avut și ei. Lor li s-a dat, nouă nu. În fine, o altă paranteză. Am făcut un gest către Alex (n.r. - Chipciu) și am primit cartonaș galben. Alex a primit cartonaș galben, este suspendat. Simion a primit cartonaș galben, este suspendat.

Popescu, fundașul lor central, a făcut 3 faulturi, nu a primit nimic. În fine, asta nu scuză prestația noastră. Voiam să fac această paranteză pentru că, cred eu, este foarte important. Până acum nu mi s-a mai întâmplat să avem un arbitru de la București. Nu ni s-a întâmplat să jucăm cu Steaua și să avem arbitru de la București.

Sper ca la următorul nostru meci acasă să avem și noi arbitru din Cluj. Mi-ar plăcea, sincer vă zic. Nu am mai văzut până acum în viața mea, vă dau cuvântul de onoare. În străinătate poate că se întâmplă, dar noi nu suntem în străinătate. Noi suntem în România!”, a răbufnit Nistor la DigiSport.

