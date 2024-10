Fanii i-au cerut demisia lui Dan Petrescu. "Chiar nu mai înţeleg fotbalul, sincer"

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat vineri seară, după meciul cu Sepsi, scor 3-3, că este convins că jucătorii săi ar mai fi marcat un gol dacă jocul ar fi continuat încă cinci minute.

”Chiar nu mai înţeleg fotbalul, sincer. Avem probleme cu norocul. Prima repriză am jucat bine, nu am avut şansa să marcăm şi am luat gol mult prea uşor. Jucătorii erau cam speriaţi la pauză, nu am avut ce să le zic. Au jucat bine, am făcut două schimbări şi am egalat. Am ratat foarte multe ocazii astăzi. Toate golurile lor au fost marcate de jucători care au fost la CFR, s-au simţit bine împotriva noastră. Trebuie să ne mulţumim cu acest punct, e un punct mare. Dacă mai erau cinci minute, sunt convins că am fi marcat golul victoriei. Egalul e puţin dar este corect”, a spus Petrescu, potrivit Digi Sport.

La scorul de 3-1 pentru Sepsi, fanii i-au cerut demisia lui Dan Petrescu. „Nu văd de ce să plec de aici, muncesc… muncim bine.

Că nu am câștigat astăzi, se mai întâmplă, așa este la fotbal. Nu pot să câștig fiecare meci cu 5-0. Nu contează cine a cerut demisia, eu îmi fac treaba și sper ca la final să am eu dreptate".

