CFR Cluj, după despărțirea oficială de antrenorul Dan Petrescu: "Îți dorim multă sănătate"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 23 August 2025, ora 14:29
103 citiri
Dan Petrescu. Foto: Facebook / CFR Cluj

Conducerea clubului CFR Cluj a acceptat demisia tehnicianului Dan Petrescu, pe care şi-a înaintat-o, joi, după eşecul cu formaţia suedeză Hacken, scor 7-2, din play-off-ul Conference League.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri şi 13 înfrângeri.

În sezonul trecut, el a reuşit să readucă la Cluj Cupa României după 9 ani - cel de-al şaselea trofeu câştigat alături de CFR.

”Îţi mulţumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului şi îţi dorim multă sănătate!”, a scris CFR Cluj în social media.

Dan Petrescu ar urma să fie înlocuit pe banca tehnică a ardelenilor de Andrea Mandorlini, italianul care își va începe astfel al treilea mandat la echipa din Gruia.

