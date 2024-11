Dan Petrescu a spus tot: de când n-a mai vorbit cu Nelu Varga, patronul CFR-ului

Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Gloria Buzău, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii.

Scorul a fost deschis târziu, în minutul 67, de oaspeţi, prin Virgiliu Postolachi. Acesta a fost unicul gol al întâlnirii, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 şi, cu 23 de puncte, se află pe locul al doilea în clasament. Gloria Buzău rămâne cu 13 puncte şi ocupă locul 14.

La finalul partidei, Dan Petrescu a recunoscut că n-a mai vorbit cu patronul echipei, Ioan Varga, de două săptămâni, pe fondul rezultatelor slabe obținute de CFR în ultima perioadă.

„Aveam nevoie de o victorie, una extrem de importantă, după problemele care au fost, o victorie care ne-a dus pe locul 2.

Dacă se termină turul și terminăm pe locul 2 eu zic că e foarte bine. Să nu uităm câți bani au cheltuit celelalte echipe. E prima oară când pot sa spun ca am avut noroc. Eu zic ca e o voictorie importantă, mai ales în prima repriză Buzăul a jucat bine.

Au fost pe final peste noi, a lipsit puțin norocul. A fost o victorie de spirit, îmi pare rău ca l-am pierdut pe Kamara, încă dinainte am vrut să îl scot, de când a luat galben. Avem probleme să găsim soluții pe extreme.

Nu am mai vorbit cu patronul de două săptămâni și nu am citit nici ziarele, am vorbit acum două săptămâni, de Munteanu, i-am spus că l-am scos, că era accidentat.

O victorie importantă, nu vor câștiga multe echipe aici la Buzău, din ce am văzut. Munteanu a făcut doar două antrenamente după accidentare, a dat și pasa de gol, bravo lui”, a spus Dan Petrescu, după meci, la Prima Sport.

