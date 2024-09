Daniel Bîrligea s-a decis! Gigi Becali și Dan Șucu s-au bătut pe semnătura lui, iar atacantul a ales unde va juca

Disputat de FCSB și de Rapid, Daniel Bîrligea a ales unde va juca și a semnat noul contract. Atacantul pe care Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, îl vinde a decis să meargă la echipa lui Gigi Becali.

FCSB și CFR Cluj s-au înțeles pentru transferul atacantului Daniel Bîrligea. Rapid a încercat să îl deturneze pe acesta, dar fotbalistul de 24 de ani a fost convins să semneze cu echipa campioană.

”A semnat! M-a costat mai mulți bani, dar asta e. Din cauza lui Șucu, m-a costat mult. Era o chestiune de onoare. Am declarat și eu, și Varga... S-a lucrat până la 3 noaptea. Mi-a dat MM mesaj: Am o stare foarte bună. Știi, Șucu mi-a zis că are o stare foarte proastă dacă semnez eu cu Bîrligea. A zis (n.r.- MM Stoica) că a semnat.

Am vrut de mult jucătorul ăsta, mi-a plăcut atât de tare și i-am scris: Băi, fraiere, la anul, pe timpul ăsta, vei avea 3 milioane salariu, la o mare echipă din Europa. E mare jucător! I-am pus clauză 15 milioane. Voiam să-i pun 20. Am negociat și asta. Dar toate astea m-au costat. A semnat pe 5 ani, altfel nu se poate. Salariul atât a rămas, 25.000 pe lună”, a transmis Gigi Becali, potrivit Fanatik.

