S-a încheiat meciul dintre Dinamo și Farul! Echipa bucureșteană urcă pe podium

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:14
224 citiri
Dinamo a deschis scorul, dar a fost egalată în partea a doua FOTO Facebook Dnamo

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Superligă.

Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză a partidei de pe Arena Naţională, Karamoko şutând periculos în minutul 7, dar Buzbuchi respingând în corner. Armstrong a executat cornerul şi Milanov a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 8. Armstrong a trimis pe lângă poartă în minutul 14, iar echipa alb-roşie a intrat la cabine cu avantaj minim, 1-0.

Ianis Zicu a fost inspirat în minutul 59, când l-a trimis în teren pe Diogo Ramalho, iar portughezul a egalat în minutul 64, din pasa lui Răzvan Tănasă. Constănţenii au evoluat mai bine în partea secundă, blocând echipa lui Kopic şi scorul final a fost Dinamo – Farul 1-1.

În clasament, bucureştenii au ajuns la 19 puncte şi se află pe locul al treilea. Farul are 14 puncte şi este pe locul 8.

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Perica 62), Karamoko, Al. Musi (Ad. Caragea 78). ANTRENOR Zeljko Kopic

FARUL: Buzbuchi – I. Vînă, Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Rădăslăvescu, Dican – N. Grigoryan (Vojtus 59), G. Iancu (Ramalho 59), R. Tănasă – Işfan (I. Cojocaru 79). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Milanov 69, Perica 71, Gnahore 90+2 / Larie 19, Işfan 70

Arbitri: Florin Andrei - Adrian Popescu, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Iulian Dima - Valentin Porumbel

