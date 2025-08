Antrenorul Leo Grozavu, înjurat de dinamoviști: "Asta e educația lor. Mama nu mai trăiește de 17 ani"

FC Dinamo București a terminat la egalitate cu FC Botoșani, 0-0, luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în ultimul meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Cele două echipe rămân fără victorie, după ce au remizat și în prima etapă.

Cătălin Cîrjan a fost cel mai aproape de gol de la Dinamo, după ce șutul său din marginea careului, deviat de Charles Petro, a lovit bara (21).

Cîrjan a reușit să înscrie cu un șut din marginea careului (56), dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru un ofsaid prealabil.

Finalul de meci le-a aparținut oaspeților, dar Aldair a șutat puțin pe lângă poartă (87). După o pasă greșită a lui Kennedy Boateng, oaspeții au plecat pe contraatac, Andrei Dumiter i-a pasat ideal lui Sebastian Mailat, dar acesta a fost blocat salvator de Maxime Sivis (89).

Antrenorul Leo Grozavu (FC Botoșani) a vorbit despre suporterii lui Dinamo care l-au înjurat și despre meci.

"Educația din România asta este, înjurături de mamă, mama nu mai trăiește de 17 ani. OK, îți susții echipa, n-am nimic de spus. Chiar dacă am jucat la Dinamo, OK, sunt într-o tabără adversă, astea nu au ce căuta pe stadion, vin copii, vin femei.

Dacă aș fi nesimțit, spuneam că puteam să și câștigăm. Am avut cea mai mare ocazie. Meci de angajament, de luptă, dar îmi felicit jucătorii pentru dăruire și angajament", a afirmat Leo Grozavu.

"Jocul nu mă mulțumește, rezultatul da", a spus Leo Grozavu.

