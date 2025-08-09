"Dinamo? O rușine, borduri colorate în alb și roșu" Reacție dură după meciul cu Metaloglobus

"Dinamo? O rușine, borduri colorate în alb și roșu" Reacție dură după meciul cu Metaloglobus
Dinamo București a învins-o pe nou-promovata Metaloglobus București cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, în primul meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pašić.

Cîrjan a avut șansa de a dubla avantajul lui Dinamo (30), dar a nimerit bara transversală cu un șut de la 20 de metri.

Metaloglobus a controlat repriza secundă și a fost aproape de egalare în câteva rânduri.

Jocul lui Dinamo a fost aspru criticat de Marian Iancu, fost finanțator la Politehnica Timișoara.

"Metaloglobus a jucat fotbal și a înfrânt nemeritat cu Dinamo, care s-a prezentat în scârbă la teren, ajungând la limita hepatitei sau a icterului dacă partida se mai prelungea cu câteva minute. Acum se explică rezultatele cu Csikszereda și Botoșani. Ce nu înțelegem este episodul fantastic cu FCSB?! Amatorism. Dezinteres pentru competiție. Într-un cuvânt, RUȘINE! Să nu ai posesie cu Metaloglobus? Să-ți ascundă mingea? Să le anuleze un gol VAR la limita penibilului? Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB. În rest, borduri colorate alb-roșu".

