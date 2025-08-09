"Mă uitam la Kopic, avea ochii ieșiți din cap. Cum au caii când văd focul, așa era. Și-a dat seamă că e groasă"

Dinamo București a învins-o pe nou-promovata Metaloglobus București cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, în primul meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pašalić.

Cîrjan a avut șansa de a dubla avantajul lui Dinamo (30), dar a nimerit bara transversală cu un șut de la 20 de metri.

Metaloglobus a controlat repriza secundă și a fost aproape de egalare în câteva rânduri.

Jocul lui Dinamo a fost caracterizat drept foarte slab.

„În primul rând, terenul nu mi se mai pare că e atât de rău. Nu e cel mai bun teren din lume, dar nu a mai sărit mingea. Arată rău, dar nu mai este chiar atât de denivelat. Nu mi s-a părut că este o catastrofă și de-aia nu pot juca.

Nu înțeleg cum poți să joci la nivelul ăsta. Nu pot să pricep. Am zis că e strategie, că vor să îi prindă pe contraatac. Mă uitam la Kopic (n.r - antrenorul lui Dinamo), avea ochii ieșiți din cap. Cum au caii când văd focul, așa era. Și-a dat seama că e groasă.

Dacă Metaloglobus avea niște jucători un pic mai buni, probabil că se termina la egalitate. Nu înțeleg. Ai jucat cu cele mai slabe echipe și ai luat 4 puncte. Dinamo nu a avut multe ocazii. Mie meciul cu FCSB nu mi s-a părut extraordinar. Ideea știi care este? De unde poate să vină progresul? Pentru că jucătorii ăștia sunt. Doar să crească, să îi facă iar Kopic să fie în formă”, a spus Bogdan Cosmescu la PrimaSport.

