Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință

Dinamo București a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a câștigat prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (44), Danny Armstrong (60) și Maxime Sivis (90+6).

Dinamo a dominat jocul și s-a impus meritat, în fața unei echipe care a trimis primul șut pe poartă în min. 85, prin Adrian Chică-Roșă.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic a deschis scorul prin Cătălin Cîrjan (44), scăpat singur spre poartă. Scoțianul Danny Armstrong (60) a majorat diferența cu un șut la colțul lung. Francezul Maxime Sivis (90+6) a marcat ultimul gol al oaspeților, după o acțiune a lui Cîrjan.

Dinamo a mai avut ocazii bune de gol prin Jordan Ikoko (47), Nikita Stoinov (72) și Stipe Perica (90+4).

Petrolul a avut acțiuni periculoase prin Tommi Jyry (55), care a fost imprecis din poziție foarte bună, Ioan Tolea (63), cu un șut-centrare din unghi, care a trecut pe linia porții, și Oscar Correia (86), care a șutat în portarul Alexandru Roșca din câțiva metri.

Lovitura de start a fost dată de fostul campion mondial de box Leonard Doroftei.

Dinamo a urcat pe podium cu acest succes, având cinci victorii și un egal în ultimele șase etape.

Petrolul a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri și patru eșecuri. Antrenorul Liviu Ciobotariu a fost băgat în ședință după meci și toate informațiile merg spre demitere.

FC Petrolul Ploiești - FC Dinamo București 0-3 (0-1), Stadion "Ilie Oană" - Ploiești

Au marcat: Cătălin Cîrjan (44), Danny Armstrong (60), Maxime Sivis (90+6).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (București); arbitri asistenți: Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Nicușor Marin (Suseni/Argeș); al patrulea oficial: Ionela Alina Peșu (Mangalia)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Daniel Mitruți (Craiova)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galați) - CCA, Iulius Nemțeanu (Ghermănești/Ilfov) - LPF

