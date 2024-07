Victorie la scor pentru Dinamo în meciul cu Petrolul din Superliga

Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a doua a Superligii.

Dinamoviştii au controlat meciul de pe arena Arcul de Triumf, iar Hakim Abdallah a deschis scorul în minutul 12, cu un şut la vinclu. Elevii lui Kopic au mai marcat odată în minutul 42, prin Cătălin Cîrjan, care a marcat, cu noroc, din careu, dintre patru adversari.

După pauză, alb-roşii şi-au majorat avantajul la trei goluri, prin reuşita lui Astrit Selmani, din minutul 60. Ploieştenii au redus din diferenţă în minutul 82, prin Ţicu, după o pasă excelentă a lui Hanca.

Imediat după golul oaspeţilor, Tidiane Keita a făcut un penalti, faultându-l pe Dennis Politic, iar acesta din urmă a transformat fără probloeme stabilind scorul final, în minutul 86, Dinamo – Petrolul 4-1.

Alb-roşii ocupă locul 5 în clasament, cu 3 puncte. Petrolul Ploieşti are un singur punct şi se află pe locul 14.

DINAMO: Golubovic – C. Costin (M. Sivis 87), K. Boateng, Homawoo, Opruţ (Amzăr 77) – G. Milanov (C. Licsandru 88), Gnahore, C. Cîrjan (Borduşanu 77) – Abdallah, Selmani, Politic (Caragea 90). ANTRENOR: Zeljko Kopic

PETROLUL: Zima – Ricardinho (D. Radu 46), Papp, Huja, V. Ţicu – Mateiu (Jyry 46), T. Keita – M. Bratu (Tolea 82), L. Dumitriu (Hanca 63), Grozav – Berisha (M. Rădulescu 63). ANTRENOR Mehmet Topal

Cartonaşe galbene: Politic 34, Selmani 56 / Ricardinho 22, T. Keita 83

Arbitri: George Găman – Alexandru Filip, Daniel Ilinca – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Horaţiu Feşnic – Mircea Orbuleţ

Observator: Vasile Bratu

Ads