Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:43
110 citiri
Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
Dinamo - Rapid se joacă duminică seara FOTO Facebook FC Rapid 1923

Dinamo și Rapid se întâlnesc duminică seara în etapa a 13-a din Superliga.

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid se joacă duminică seara, de la ora 20.30, pe Arena Națională. Giuleștenilor le-au fost atribuite 7.000 de bilete, care s-au dat ca pâinea caldă.

Dinamoviștii au anunțat că până în acest moment s-au vândut, cu totul, 30.000 de bilete.

Cele două echipe au semnat un protocol, astfel încât la meciul retur și suporterii dinamoviști vor primi o peluză întreagă.

Meciul le găsește pe cele două echipe în formă bună. Rapid e pe locul doi, cu 25 de puncte, iar Dinamo e pe locul patru, cu 23 de puncte.

„Dinamo arată bine, e o echipă cu agresivitate. Dorește tot timpul să-și impună jocul. E o echipă care verticalizează foarte mult. Ne dorim să câștigăm, să facem un meci bun, știm că nu va fi ușor. Avem un joc de echipă care se poate impune. Pentru mine e un derby care trebuie câștigat din toate punctele de vedere.

E important pentru noi faza defensivă, dar și faza de atac. Trebuie cât mai mulți jucători să participe la faza defensivă. (…) În multe momente m-am inspirat de la antrenori cunoscuți ca Guardiola, Luis Enrique. E complicat să punem în practică. Noi mai mult ne adaptăm la ceea ce vedem la ei”, a spus Gâlcă pentru Digi Sport.

Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
Csikszereda și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci restanță din etapa a 5-a a SuperLigii, disputat la Miercurea Ciuc. Pentru gazde au marcat Eppel (min. 34) și Paszka...
Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este...
#Superliga, #Dinamo, #Rapid, #Constantin Galca , #Dinamo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitura pe care a primit-o Cristi Chivu înainte de marea întâlnire cu AS Roma, fosta lui echipă
  2. Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
  3. Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”
  4. Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"
  5. Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
  6. Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale
  7. Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
  8. Ion Țiriac acuză lăcomia jucătorilor: „S-a terminat cu sportul! Pierzi în primul tur și îți iei apartament”
  9. Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
  10. România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi