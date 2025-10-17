Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid

Dinamo și Rapid se întâlnesc duminică seara în etapa a 13-a din Superliga.

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid se joacă duminică seara, de la ora 20.30, pe Arena Națională. Giuleștenilor le-au fost atribuite 7.000 de bilete, care s-au dat ca pâinea caldă.

Dinamoviștii au anunțat că până în acest moment s-au vândut, cu totul, 30.000 de bilete.

Cele două echipe au semnat un protocol, astfel încât la meciul retur și suporterii dinamoviști vor primi o peluză întreagă.

Meciul le găsește pe cele două echipe în formă bună. Rapid e pe locul doi, cu 25 de puncte, iar Dinamo e pe locul patru, cu 23 de puncte.

„Dinamo arată bine, e o echipă cu agresivitate. Dorește tot timpul să-și impună jocul. E o echipă care verticalizează foarte mult. Ne dorim să câștigăm, să facem un meci bun, știm că nu va fi ușor. Avem un joc de echipă care se poate impune. Pentru mine e un derby care trebuie câștigat din toate punctele de vedere.

E important pentru noi faza defensivă, dar și faza de atac. Trebuie cât mai mulți jucători să participe la faza defensivă. (…) În multe momente m-am inspirat de la antrenori cunoscuți ca Guardiola, Luis Enrique. E complicat să punem în practică. Noi mai mult ne adaptăm la ceea ce vedem la ei”, a spus Gâlcă pentru Digi Sport.

