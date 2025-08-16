Jucătorii dinamoviști, jigniți: "Creier și minte limitată"

FC Dinamo București a remizat cu UTA Arad, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Arena Națională, într-un meci în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

Arădenii au deschis scorul prin Hakim Abdallah (33), fostul atacant al lui Dinamo.

Gazdele au egalat prin francezul Mamoudou Karamoko (59), din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Dinamo a încheiat în nouă jucători, după ce Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90) au fost eliminați pentru două cartonașe galbene.

Marian Iancu a scris pe Facebook că jucătorii dinamoviști sunt limitați, iar arbitrul Sebastian Colțescu nu a scăpat nici el de reproșuri.

"Dinamo rezolvă meciul, aproximativ egal, cu revelația începutului de campionat UTA Arad, în inferioritate numerică și calitativă. Fotbalistic vorbind se dorește performanță, dar creierul și mintea limitată a multora dintre cei chemați să dea cu piciorul în minge la Dinamo nu-i ajută să treacă peste postura de câini credincioși culorilor alb-rosso. Un joc haotic, în haită și o singură repriză mai bună pentru câini, a fixat un scor egal cât o înfrângere pentru ambele echipe. Nici nu se putea altfel!

La câți dinamoviști în suflet erau în teren, egalul era de așteptat. Până și arbitrul Colțescu este de sorginte dinamovistă de pe vremea lui Cristi Borcea & Co. Ce vremuri! Colțescu te arbitra și te fezanda înaintea meciurilor cu Dinamo. Contabilitatea cartonașelor era obligatorie, iar dacă nu ajungeau, se găseau cele roșii. Dacă urma un meci cu greutate pentru Dinamo, puteai pune pariu că se băga chiar olteanul Colțescu! Scurtă istorie relativ recentă. Dacă revine Cristi la câini, trebuie să se grăbească, s-o facă în timp util, să-l mai prindă în activitate. Aseară a fost totuși un arbitraj de început de campionat. Gloanțele se trag pe final. Cu folos", a scris Iancu pe Facebook.

