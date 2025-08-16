Jucătorii dinamoviști, jigniți: "Creier și minte limitată"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 08:57
614 citiri
Jucătorii dinamoviști, jigniți: "Creier și minte limitată"
Cătălin Cîrjan FOTO Facebook Dinamo

FC Dinamo București a remizat cu UTA Arad, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Arena Națională, într-un meci în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

Arădenii au deschis scorul prin Hakim Abdallah (33), fostul atacant al lui Dinamo.

Gazdele au egalat prin francezul Mamoudou Karamoko (59), din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Dinamo a încheiat în nouă jucători, după ce Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90) au fost eliminați pentru două cartonașe galbene.

Marian Iancu a scris pe Facebook că jucătorii dinamoviști sunt limitați, iar arbitrul Sebastian Colțescu nu a scăpat nici el de reproșuri.

"Dinamo rezolvă meciul, aproximativ egal, cu revelația începutului de campionat UTA Arad, în inferioritate numerică și calitativă. Fotbalistic vorbind se dorește performanță, dar creierul și mintea limitată a multora dintre cei chemați să dea cu piciorul în minge la Dinamo nu-i ajută să treacă peste postura de câini credincioși culorilor alb-rosso. Un joc haotic, în haită și o singură repriză mai bună pentru câini, a fixat un scor egal cât o înfrângere pentru ambele echipe. Nici nu se putea altfel!

La câți dinamoviști în suflet erau în teren, egalul era de așteptat. Până și arbitrul Colțescu este de sorginte dinamovistă de pe vremea lui Cristi Borcea & Co. Ce vremuri! Colțescu te arbitra și te fezanda înaintea meciurilor cu Dinamo. Contabilitatea cartonașelor era obligatorie, iar dacă nu ajungeau, se găseau cele roșii. Dacă urma un meci cu greutate pentru Dinamo, puteai pune pariu că se băga chiar olteanul Colțescu! Scurtă istorie relativ recentă. Dacă revine Cristi la câini, trebuie să se grăbească, s-o facă în timp util, să-l mai prindă în activitate. Aseară a fost totuși un arbitraj de început de campionat. Gloanțele se trag pe final. Cu folos", a scris Iancu pe Facebook.

Mihalcea i-a făcut probleme lui Dinamo. Ce au făcut câinii cu UTA
Mihalcea i-a făcut probleme lui Dinamo. Ce au făcut câinii cu UTA
Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi....
Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: ”Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Sunt scârbit total”
Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: ”Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Sunt scârbit total”
Fostul mare jucător și antrenor Cornel Dinu, care a împlinit 77 de ani pe data de 2 august, se confruntă cu probleme de sănătate, completate de o depresie severă. Cel supranumit...
#Superliga, #Dinamo, #UTA, #Marian Iancu, #Sebastian Coltescu , #Dinamo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene extrem de rare! Ce au facut cei 37.000 de italieni, in momentul in care Vieira l-a scos pe Stanciu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe capitanul Romaniei, dupa debutul oficial la Genoa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Corina Caragea era absolut oribilă din toate punctele de vedere. O clonă nereușită"
  2. Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
  3. Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa
  4. Jucătorii dinamoviști, jigniți: "Creier și minte limitată"
  5. "3 căpitani într-o fotografie!" Nicolae Stanciu a dat gol pentru Genoa sub ochii lui Mircea Lucescu și Răzvan Raț
  6. Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc
  7. O fetiță de 10 ani a intrat în istoria șahului: performanță magistrală a acesteia
  8. Mihalcea i-a făcut probleme lui Dinamo. Ce au făcut câinii cu UTA
  9. Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei
  10. Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga