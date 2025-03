Dorinel Munteanu se întoarce în Superliga! "Ne trebuie o mână de fier"

Gloria Buzău, ultima clasată, a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, în deplasare, într-un meci din prima etapă a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Elvețianul Dimitri Oberlin (40) a marcat pentru gazde, golurile buzoienilor fiind reușite de olandezul Kevin Brobbey (18, 46), la meciul de debut al lui Ilie Stan pe banca tehnică a oaspeților.

În urma eșecului, patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a anunțat că s-a înțeles cu Dorinel Munteanu și acesta va veni cât de curând la echipă.

„Să spunem lucrurilor pe nume. După aceste meciuri din ultima perioadă, este clar că trebuie să schimbăm ceva ca să nu ajungem să ne luptăm pentru evitarea retrogradării. Dorinel Munteanu este plecat în străinătate, soția lui este în spital. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, este nevoie de o schimbare ca să nu ajungem în zona retrogradării. Avem acordul lui (n.r. al lui Dorinel Munteanu), eu sper că mâine ajunge la Sfântu Gheorghe, semnăm contractul și mergem mai departe.

Trebuie o schimbare. Am jucat împotriva echipei de pe ultimul loc și nu am reușit să ne creăm nici măcar trei ocazii clare în tot meciul. În ultimul timp nu am mai jucat nimic. Dacă vă uitați la suporteri, astăzi nu cred că au fost nici 1.000 în tribune, iar în ultimele minute au plecat aproape toți acasă. Trebuie să ținem cont și de ceea ce spun ei. Nu știu, nu am nicio informație și nu vreau să acuz pe nimeni, dar ce s-a întâmplat în ultimele luni…

Începând din ianuarie, de când echipa a fost în Antalya, nu mai jucăm nimic. Obiectivul nostru era să intrăm în primele șase, iar acum mi se pare normal să fim pe locurile 7-8 și să luptăm pentru Europa. Orice echipă din play-off este mai bună decât noi în acest moment, dar totul se joacă într-un singur meci (n.r. barajul pentru cupele europene). Dacă jucăm cum am făcut-o în ultimele partide, șansele noastre sunt zero. Nu 1%, ci zero.

Dacă întâlnim echipa de pe ultimul loc și nu ne creăm nicio ocazie în repriza a doua, despre ce să mai vorbim? Nu știu ce putem face, dar trebuie să schimbăm ceva. De săptămâni întregi vedem că lucrurile nu merg. Nu vreau să acuz pe nimeni, chiar vreau să-i mulțumesc lui Suciu. Fără el, nu știu unde am fi fost. Dar acum se vede cu ochiul liber, jucătorii nu mai au interes.

Chiar ieri am intrat în vestiar și am vorbit cu ei. Avem șanse să ajungem în Europa, dar văd că a fost degeaba. Trebuie să vină un antrenor cu mână de fier. Nu e neapărat vorba de «mână de fier», dar s-a văzut foarte clar ce a făcut Dorinel la Oțelul. A făcut o treabă minunată. Până la problemele financiare, în primele 10 etape, echipa era pe podium.

După ce au apărut problemele, era normal să clacheze, orice echipă ar fi făcut-o. Dar acolo unde a fost stabilitate financiară, Dorinel a demonstrat că poate construi o echipă care joacă fotbal ca la carte”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport Special.

