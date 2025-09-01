Echipa care a părăsit ultimul loc în Superliga după Csikszereda – Oţelul

Echipa care a părăsit ultimul loc în Superliga după Csikszereda – Oţelul
Csikszereda a remizat cu Oțelul FOTO Facebook Superliga

Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a opta din Superligă.

La Miercurea Ciuc, oaspeţii au deschis scorul, în minutul 31, prin Joao Paulo, care a înscris cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Bană. Gazdele au replicat prin şutul lui Ferenczi, din minutul 42, scos de sub transversal de portarul gălăţenilor, Iustin Popescu.

Gazdele au jucat mult mai bine în repriza secundă, când au pus presiune pe apărarea gălăţeană. Anderson Ceara a egalat în minutul 49, cu un şut din afara careului. Până la final ciucanii au rămas în zece, din minutul 90, atunci când Bodo a avut o intervenţie dură, a primit galben, însă arbitrul George Găman a fost chemat la VAR şi, după verificare, a schimbat culoarea cartonaşului.

S-a terminat la egalitate, Csikszereda – Oţelul 1-1, iar elevii lui Balint ajung la al patrulea egal în opt etape şi ocupă locul 9, cu 10 puncte. Csikszereda a reuşit al doilea punct în Superligă şi a părăsit ultima poziţie a clasamentului, fiind a 15-a.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Bloj, Vegh, Palmeş, Ferenczi – Anderson Ceara (Jebari 86), Bodo, Vereş, B. Szabo (Szalay 76) – Eppel, Dolny (Csuros 90+1). ANTRENOR: Robert Ilyeş

OŢELUL GALAŢI: I. Popescu – Zhelev, Manuel Lopes (Murria 46), P. Iacob (Pedro Nuno 79), Kazu (A. Ciobanu 27) – Joao Lameira, Zivulic - Joao Paulo, Bană (M. Frunză 79), Andrezinho (Paulinho 58) – Patrick. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Dolny 71 / P. Iacob 15, Zivulic 56, Joao Paulo 71

Cartonaş roşu: Zoltan-Efraim Bodo (CSikszereda) min. 90

Arbitri: George Găman - Vasile Marinescu, Ionuţ Bobe

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu

