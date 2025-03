"Nu sunt prost! Acum trebuie să vorbesc" Charalambous nu a mai rezistat după meciul cu Rapid

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a acuzat arbitrajul după derby-ul cu Rapid, scor 0-0, pe Arena Națională, afirmând la conferința de presă de după partidă că fundașul Joyskim Dawa nu ar fi meritat primul cartonaș galben.

"În primele minute ale meciului nu am intrat așa cum am fi vrut și Rapidul a încercat să fie mai sus, a avut câteva ocazii. Apoi am primit acel cartonaș galben, care mie mi s-a părut ciudat, pentru că arbitrul nu a văzut faza, nu se uita la Dawa. Și nu știu cum a putut să își dea seama că merită cartonaș galben. Și dacă el nu se uita la Dawa, nu știu cine a putut să-l informeze că merita galbenul. Nu este corect. Eu de obicei nu vorbesc despre arbitraj, dar acum trebuie să vorbesc. Nu sunt prost, nu este corect, mai ales în astfel de meciuri. După ce am rămas în zece oameni noi am fost echipa care am controlat jocul, noi am avut cele mai multe ocazii de gol. Băieții au demonstrat încă un joc că nu vor să piardă. Atitudinea pe care au arătat-o a fost de a dreptul uimitoare. Încă o dată am ținut de punct și vom continua", a declarat Charalambous.

Tehnicianul cipriot consideră că este greu să câștigi un derby în care adversarul are un om în plus pe teren: "În astfel de meciuri, când ai un om mai puțin decât adversarul este dificil să câștigi, dar chiar și în aceste condiții, noi am fost formația care am avut ocaziile mai mari de a înscrie".

Ads

Charalambous consideră că după derby-ul cu Rapid este esențial ca jucătorii săi să reușească să se recupereze până la jocul de joi cu Olympique Lyon, din optimile de finală ale Europa League.

"Acum trebuie să ne recuperăm, pentru că avem un meci foarte important joi în Europa League. Întâlnim o echipă bună. E normal să existe oboseală când joci și în Europa și campionat, întotdeauna am spus că recuperarea este cea mai importantă, și să fim concentrați pe următorul meci. Iar acum următorul este cu Lyon, apoi cu Craiova", a mai spus Charalambous.

FC Rapid București și FCSB au terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, în etapa a 29-a a Superligii de fotbal. Campioana, care a revenit pe primul loc cu acest egal, a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben (36).

FCSB nu a mai învins-o pe Rapid din 6 noiembrie 2022 (3-1), potrivit site-ului LPF.

Rapid venea după cinci victorii consecutive pe teren propriu. Rapid e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii și două egaluri. FCSB nu a mai pierdut de 13 etape consecutive în campionat, în care a înregistrat opt victorii și cinci egaluri.

Ads