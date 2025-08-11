Ce a spus Elias Charalambous după eșecul cu Slobozia: "Nu mai putem continua aşa"

Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă.

Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

”Nu e vorba de trei înfrângeri la rând (n.r. - în campionat). Nu am nicio explicaţie. Am avut posesia. Când adversarii ajung la poarta noastră, înscriu gol. În repriza a doua am avut mingea, am controlat partida.

Nu ne aşteptam la acest rezultat. Nu mai putem schimba nimic, e gata. Trebuie să ne îmbunătăţim, nu putem continua aşa. Acum ne concentrăm pe meciul cu Drita.

Uneori nu poţi controla gândurile jucătorilor. Dacă ei s-au gândit la meciurile din Europa, a fost o greşeală a lor. Trebuie să avem mai multă claritate în ultima treime, ne confruntăm cu lucrul acesta de ceva timp”, a spus antrenorul Elias Charalambous.

FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Raul Rotund (35), cu un şut la colţul lung, după ce a fost angajat în careu de Florin Purece.

