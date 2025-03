Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a afirmat la conferința de presă de după meciul cu Rapid, 3-3, în prima etapă a play-off-ului Superligii de fotbal, că pentru prima dată în acest sezon formația sa a arătat puțină oboseală după eliminarea din Europa League.

"Cred că am început foarte bine primele 20-30 de minute, am marcat un gol, apoi, adversarii au reușit să înscrie dintr-o fază fixă. Întotdeauna spun că fazele fixe sunt foarte importante în fotbal. După ce am marcat al doilea gol, cred că am fi putut gestiona mai bine situația jocului, să ținem mai mult mingea, pentru că este ceva ce facem de obicei în majoritatea meciurilor noastre.

Dar, din punctul meu de vedere, astăzi am arătat, poate pentru prima dată, un pic de oboseală și este foarte normal la un moment dat să apară această oboseală. Și apoi adversarii au reușit să înscrie dintr-un contraatac, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple, mai ales când conduceam. După 3-2, lucrurile au devenit dificile, dar am reușit să înscriem al treilea gol. În ultima parte a jocului, poate că am avut o ocazie clară de a înscrie al patrulea gol, dar, din păcate, nu am reușit. Dar cred că, per total, privind situația din acest meci, rezultatul este echitabil", a declarat Charalambous.

Tehnicianul cipriot nu se aștepta la atâtea răsturnări de scor, afirmând că a fost un meci nebun: "Sincer, nu mă așteptam la un astfel de meci. Și, știți, nu suntem o echipă care, în mod normal, primește atât de multe goluri. Repet, poate că am plătit prețul oboselii de joi, călătoria, dar mă cunoașteți foarte bine, nu vreau să caut scuze pentru rezultat. Însă am sentimentul că astăzi am resimțit acest lucru. Cred că a fost un meci nebun, pe care nu l-am anticipat. Dar uneori, în fotbal, se întâmplă, nu știi niciodată ce va aduce meciul. Și ăsta e fotbalul, de aceea este unul dintre cele mai incitante sporturi și atât de mulți fani urmăresc aceste meciuriȚ.

Charalambous a lăsat să se înțeleagă că au existat anumite disensiuni între el și antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, după ce acesta din urmă i-ar fi spus că a pierdut titlul de campioană.

"Trebuie să înțelegem că adevărații protagoniști în fotbal și în toate meciurile sunt jucătorii. Dacă cineva vrea să fie protagonist, ca antrenor, eu nu sunt acela. Îmi place să rămân în umbră și să las jucătorii să fie protagoniștii. Nu sunt genul care să facă spectacol. Și dacă aș spune ceva acum, ar izbucni un scandal mare. Așa că mai bine îmi țin gura și nu spun nimic, pentru că ceea ce am auzit astăzi m-a surprins foarte mult. Nu vreau să vorbesc, sunt aici să vorbesc despre fotbal. De când sunt aici, am vorbit doar despre fotbal și mi-am făcut treaba ca antrenor, nu altceva. Eu sunt aici să antrenez, protagoniștii sunt jucătorii. Luminile trebuie puse pe jucători, nu pe antrenori. Noi, antrenorii, suntem pe margine. Jucătorii sunt cei care trebuie să fie în centrul atenției. Dacă înțelegeți, e bine. Dacă nu, nu îmi pasă. Eu știu cine sunt, voi știți cine sunt. Îmi fac treaba, sunt aici să antrenez, nu să fac altceva", a afirmat Charalambous.

FCSB și Rapid București au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby spectaculos desfășurat în prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (29), Juri Cisotti (55) și Florin Tănase (90+3) au înscris pentru FCSB, în timp ce golurile echipei Rapid au fost reușite de Denis Ciobotariu (40, 83) și Alexandru Dobre (70).

FCSB a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere în campionat, 9 victorii și 6 egaluri. Rapid are două egaluri și un eșec în ultimele trei etape.

